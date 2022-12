Si hay voz autorizada para hablar en Colo Colo sobre la Copa Libertadores es Marcelo Pablo Barticciotto. El ídolo albo, campeón con el Cacique del torneo en 1991, está permanentemente preocupado de que al equipo le vaya bien, independiente del rol que esté desempeñando.

Hoy, desde las comunicaciones, el 7 del pueblo albo, criticó la falta de ambición de la dirigencia de Blanco y Negro pensando en que deben reforzarse para ser más competitivos que este año en la competencia continental, donde quedaron eliminados en primera ronda.

Para el Barti, a Colo Colo "se le fueron tres titulares y hay que reemplazarlos. Todavía está en búsqueda de algunos más: falta un nueve, un lateral derecho y uno que vaya por afuera. No tiene cupos de extranjeros, por eso Daniel Morón se las tiene que ingeniar para elegir de la mejor forma", expresó en Al Aire Libre de Cooperativa.

Sin embargo, pensando en La Copa Libertadores, el ídolo albo señaló que "el torneo es cosa seria y creo que le faltan dos o tres refuerzos más de jerarquía, que le den un salto de calidad. Todos esperamos mucho de este Colo Colo de Quinteros. La Copa pasada demostró que se puede, se quedó en el camino por muy poco".

El discurso de pasar a octavos

Sin embargo, el ex jugador sorprendió con una petición al jugador de Colo Colo en el 2023. A su juicio, el hablar siempre del objetivo de pasar a octavos es conformista y que el plantel debe atreverse a soñar en grande para algún día alcanzar la "2".

Hablando en general del fútbol chileno, pero en particular de Colo Colo, Barti expresó que "se instaló la frase de pasar a octavos como objetivo. No digo que vayan a pelear la Copa, pero prefiero que no digan nada, porque eso de pasar a octavos lleva a conformismo. Ah, y con esto termino, dejen de ponerse el parche antes de la herida, jueguen y sueñen, que es lo más lindo".

Colo Colo está a la espera del sorteo de Copa Libertadores, donde se definirá buena parte del destino albo. Un camino internacional que espera ser más exitoso que en el 2022, donde el equipo de Quinteros mostró bastante, pero se quedó corto, tanto en Libertadores como en Sudamericana.