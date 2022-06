Después de una turbulenta intertemporada, donde lidió con su fallido paso al América y una rebelde pubalgia, Pablo Solari reapareció en Colo Colo ingresando desde el banco en la goleada alba por 5-1 en la vuelta de octavos de final de la Copa Chile. El Pibe decidió poner fin al tema yendo de frente y abordó todas las preguntas que le hicieron en zona mixta del estadio Germán Bécker, dando por cerrado un capítulo que lo tuvo al borde de la Liga MX.

“Sí, era una oportunidad única para mí, buena para mí, para mi familia, la vi con buenos ojos pero no me quedo mal, acá estoy bien y soy feliz, estoy cómodo y con este grupo se pasa bien. No voy a hablar más de ese tema, estoy metido en Colo Colo, quiero seguir en Colo Colo, soy feliz acá y estoy mentalizado en el martes para jugar los minutos que me de el profe y aprovecharlos”, comentó, de buen ánimo, el argentino.

Además, agradeció que Gustavo Quinteros dijera que está para cosas más grandes que México. “Es un orgullo que el profe diga que voy a tener mejores oportunidades para partir como a Europa, voy a trabajar para eso. Es lo que más quiero, todo paso que haga en mi carrera es con el objetivo de ir a Europa, es mi sueño, lo que más quiero en esta vida y mi familia también. Voy a aprovechar todo lo que me quede en Colo Colo para dar todo por esta camiseta. Acá estoy contento y soy feliz”, complementó.

“Se dijeron muchas cosas que no son, como que estaba amurrado, enojado, no sé. Nunca fue así, no tuve problemas con el profe, con mis compañeros, estaba lesionado, traigo la pubalgia hace un año y seguía jugando, pero nadie lo tenía en cuenta donde todo estaba tranquilo. Se me cargaron esas zonas del pubis de nuevo en la pretemporada y ahí no pude jugar en los amistosos. Eso no me gusta, pierdo ritmo, no jugaba del partido con Ñublense, así que hoy me sirvió para sumar minutos. Estaba apresurado por jugar, tenía muchas ganas, quiero sumar minutos para estar de la mejor manera para el martes”, profundizó.

Finalmente, Solari recalcó que “no es el fin del mundo, no se termina nada, voy a seguir dando todo. Soy feliz en Colo Colo. Estoy contento con el cariño de la gente, le agarré un cariño muy especial a esta camiseta, me va a costar mucho soltarla, pero como todos quiero seguir creciendo en mi carrera. Mi familia me apoya en cada paso, también hay que pensar en el futuro. Voy a seguir luchando para cumplir todos mis sueños”.