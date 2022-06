El DT de Deportes Puerto Montt, Erwin Durán, se mostró feliz por la opción de que Mauricio Viana vaya a Colo Colo y dijo que no pondría ninguna traba en su desarrollo profesional.

Colo Colo empató con Ñublense y terminó el primer semestre primero del Campeonato Nacional, compartiendo el lugar de privilegio con los chillanejos y Unión Española. No obstante, no todas fueron buenas para Gustavo Quinteros al cerrar la parte inicial del año, toda vez que perdió por lesión a Emiliano Amor, quien será intervenido y estará, al menos, dos meses fuera de las canchas y también a Brayan Cortés, quien sufrió la rotura del menisco externo de una de sus rodillas y se estima que esté un mes sin jugar.

Por lo mismo, el DT del Cacique comienza a ver refuerzos y ya advirtió que le gustaría tener otro arquero, dado que el Indio no estará para la llave ante Internacional de Porto Alegre por la Copa Sudamericana.

En ese sentido, Mauricio Viana aparece como una de las opciones y en Deportes Puerto Montt, su actual club, se mostraron felices. “Yo no le voy a cerrar nunca la puerta a nadie, menos en una oportunidad como esta, después la gente encargada del club y los cercanos a Mauro verán”, manifestó el DT de los Delfines, Erwin Durán.

Es más, el estratega sentenció que “mi posición es pescar mi auto y yo mismo lo voy a dejar al Monumental, porque una oportunidad así no se le cierra a ningún jugador, siempre lo voy a estar apoyando. Al final me siento contento, nosotros no le enseñamos, pero sí lo tratamos bien, lo hicimos sentir feliz, lo cuidamos, y ahí él volvió a tomar un nivel importantísimo, que lo tiene en el foco, y se puede dar. Ya que Colo Colo se fije es porque lo está haciendo bien”.

Viana, de 32 años, se puede sumar de inmediato a Colo Colo, ya que viene actuando en una división distinta a la del Cacique, es chileno y todo apunta a un acuerdo rápido. Los albos se irán la próxima semana de intertemporada a Buenos Aires para luego volver a jugar la Copa Chile contra Deportes Temuco y la mencionada llave de octavos de final de la Sudamericana con el Inter de Porto Alegre.