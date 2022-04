Afredo Stöhwing se convirtió esta jornada en el nuevo presidente de Blanco y Negro, reemplazando a Edmundo Valladares en la testera de la concesionaria que maneja a Colo Colo. Un desafío importante el que deberá asumir, debido a que el club muestra un buen presente deportivo e institucional.

A pesar de la experiencia que tiene al haber integrado el directorio, el cargo que debe manejar en estos momentos será diferente por la exposición pública y porque será el responsable de dar la cara. Y en agosto del 2020 señaló, en entrevista contra La Tercera, que el trabajo realizado por Gabriel Ruiz-Tagle es su ejemplo a seguir.

"A mí parecer el período de Gabriel fue bastante exitoso, tomando en cuenta que se venía de más de 3 mil millones de pesos en pérdida. En el año de Gabriel Ruiz-Tagle se ganaron $ 4.200 millones, después de como cinco o seis años de puras pérdidas", comentó desde lo económico.

Agregó Stöhwing que "financieramente fue muy exitoso, en lo deportivo se llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores después de mucho tiempo y se afinó un gobierno corporativo, se contrató un gerente deportivo bien empoderado, se regularizó la administración deportiva interna. Todo pese a que contamos con una oposición terrible de Aníbal Mosa".

Respecto al empresario de origen sirio, manifestó no tener una buena impresión de la gestión que ha realizado en Colo Colo. "Desgraciadamente los años de gestión de Aníbal Mosa en Colo Colo han sido siempre deficitarios desde el punto de vista económico. Si uno suma las pérdidas de sus tres años como presidente, suman $ 5.500 millones, una cantidad enorme".

También se refirió a las rencillas de los bloques del directorio, algo que Valladares logró aquietar con su presencia en Blanco y Negro. "Las disputas internas no le han hecho bien a Colo Colo. Es muy lamentable y por eso hemos propuesto en varias oportunidades tratar de hacer un gobierno corporativo. No hemos tenido éxito, pero no podemos restarnos de dar nuestra opinión y voto cuando pensamos que no son decisiones correctas para el club", manifestó sobre la línea que espera llevar en el Monumental.