Edmundo Valladares no tuvo ni tiempo de celebrar el esforzado empate que consiguió Colo Colo ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. No sólo por los incidentes al término del clásico, si no que también por la gran cita que tendrá este lunes.

El presidente de Blanco y Negro deberá revalidar su condición en un directorio enrarecido. Es que luego de ser archirrivales, los bloques de Aníbal Mosa y Leonidas Vial han tendido puentes para una alianza que desplace al Club Social y Deportivo Colo Colo.

De acuerdo a las informaciones que circularon este domingo, el empresario portomontino analiza sumar sus tres votos a los cuatro del sector de León Vial, que instalaría a uno de los suyos como nuevo timonel, frente a las dos asientos que tiene la corporación.

Alfredo Stöhwing, líder del bloque del corredor de bolsa, aparece nuevamente como el nombre para quedarse con la presidencia. Pero todavía no está claro si Vial y compañía restarán su apoyo a la corporación para unirse a Mosa, que sólo quiere desbancar a Valladares.

Cabe recordar que en 2021, seis directores le pidieron la renuncia al nacido en Siria, pero no aceptó. Luego dejó el cargo en poder de Valladares, quien marcó un nuevo rumbo y llevó al equipo de salvarse del descenso al liderato del Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

La cita está programada para las 10:30 horas de este lunes en las oficinas sociales de Blanco y Negro en el estadio Monumental, específicamente el sector Océano. Los accionistas también pueden participar de manera telemática.