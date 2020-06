Miguel Pinto rompe el silencio: explica por qué no llegaron a un acuerdo y tira algunos dardos contra Blanco y Negro

Miguel Pinto rompió el silencio, pues el portero que fue parte de la mesa negociadora representando a los futbolistas de Colo Colo ante la dirigencia de Blanco y Negro, liderada por Harold Mayne-Nicholls, detalló algunos aspectos y explicó por qué esta discusión se alargó durante mucho tiempo y sin obtener ningún resultado positivo para ambas partes.

En una extensa conversación con Deportes en Agricultura partió mencionando que “participar en una mesa de diálogo es la responsabilidad que tiene todo jugador con la trayectoria que tengo, no puedo mirar para el costado, independiente del tiempo que llevo en el Cacique. No creo que sea oportuno seguir comentando este tipo de situaciones, porque no hubo nada favorable para los jugadores ni el club. A mí no me ha traído ningún problema en mi entorno social y yo he tratado de evitar de ver comentarios o noticias, porque yo estuve ahí y sé cómo fue la interna de estas negociaciones”.

“Nosotros siempre creímos que el porcentaje de descuento era alto en comparación a otros clubes, sabíamos todo el dinero que no iba a retornar en varios trabajadores. Hubo muchas situaciones que no entendíamos (…) Nosotros cumplimos con las exigencias que nos pedían, con aflojar en algunas situaciones, creíamos que íbamos en buen camino, pero ByN nos sorprendió con volver a la primera oferta. La autocrítica se hará cuando todo el equipo se junte, se hable el tema y se diga qué se realizó mal o bien”, agregó.

Miguel Pinto era parte de la mesa negociadora con Blanco y Negro. (FOTO: Agencia Uno)

“Nosotros pensamos que estábamos negociando, estábamos llegando a un acuerdo, escuchando ambas partes y, en un momento determinado, recibimos esa noticia y nos sorprendió. Se podría haber manejado de mejor forma, pero ellos sabrán por qué expusieron tanto el tema”, complementó.

“Al iniciar un campeonato un club debería tener el visto bueno de la ANFP, en el aspecto económico, y eso era algo que no me podía entrar en la cabeza, pues Colo Colo realizó una inversión importante en refuerzos, querían realizar un gasto importante en otros ámbitos (DT). Nosotros estábamos peleando por algo que es realmente justo, nosotros siempre estuvimos conscientes de la situación del país, hemos sido muy solidarios con muchas personas y realizamos muchas otras cosas como equipo y eso te habla de que nosotros siempre quisimos llegar a un acuerdo en beneficio de muchas personas. Inclusive, con el pasar de las reuniones, fuimos cediendo y entiendo muchas cosas, que la gente no sabe, pero yo sé lo que se habló en la mesa de diálogo y por eso estoy tranquilo. Si estuvimos peleando por harto tiempo fue, porque creíamos que era algo justo para todos en Colo Colo”, expresó.

Al ser consultado sobre la figura de Mayne-Nicholls, con quien compartió en la Selección Chilena y ahora en Colo Colo. “Más allá de las negociaciones en la Selección Chilena, Harold siempre estaba presente, eran negociaciones más rápidas, eran negociaciones por un beneficio mutuo. Ahora está defendiendo los intereses de Blanco y Negro y siempre nos decía que todas las decisiones las debía consultar con la directiva del club. Nos hubiera gustado verlo más empático con los jugadores, pero es lo que le toca ahora defender. Si yo tengo que decirle algo a Harold me sentaré a conversar con él y se lo diré personalmente. Él defendía a ByN y nosotros a los futbolistas del plantel”.

Además, explicó sobre la nula relación que existe con el club, pues dijo que hace dos meses no tienen relación y eso puede provocar una ventaja deportiva en comparación a otros planteles del fútbol chileno.

“Nos preocupa mucho, porque hay equipos que nos sacan ventaja. Han estado comunicados con sus jugadores, han realizado entrenamientos con sus cuerpos técnicos, siguen teniendo un diálogo y nosotros hemos dado mucha ventaja sobre ese tema. Desde que ByN nos mandó al Seguro de Cesantía no hemos tenido ninguna relación con el club. Uno puedo trabajar individualmente, pero el fútbol es de equipo. Cuando regreso del fútbol los únicos responsables de nuestra condición física será de nosotros. El fútbol va a volver y habrá equipos que estarán mucho más preparados. Preocupa no tener contacto con el cuerpo técnico o las personas que trabajan ahí”, confesó.

Finalmente, dijo que “personalmente, creo que debemos estar sobre esas diferencias, debemos conformar un equipo para confrontar los desafíos y de a poco ir recuperando las confianzas. Debemos tener un poco más de inteligencia, aprender de las cosas y creo que más adelante nos volveremos a relacionar. Si existen conversaciones pendientes, se tendrán que aclarar, para que tengamos un ambiente de trabajo estable”, sentenció.