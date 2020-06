Harold Mayne-Nicholls: "No hay posibilidad de traer a Gustavo Quinteros para lo que resta de temporada"

Uno de los principales candidatos para asumir definitivamente la banca de Colo Colo es el ex técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros.

El estratega argentino-boliviano tenía como gran traba su contrato hasta diciembre con el Xolos de Tijuana, pero hace tres días, el propio club mexicano anunció su salida de la institución.

Sin embargo, desde Blanco y Negro cerraron momentáneamente la posibilidad. El vicepresidente de la concesionaria, Harold Mayne-Nicholls, descartó por ahora la llegada del ex DT de la UC.

Gustavo Quinteros alcanzó a estar seis meses en Xolos. El Clausura no alcanzó a terminar por la emergencia sanitaria, pero había llegado a la final de la Copa MX que se disputaría en septiembre contra Monterrey.

"Entrar a traer alguien si no vamos a estar en condiciones de cumplir a nuestros jugadores, me parece una irresponsabilidad absoluta. Por lo tanto hoy día no existe ninguna posibilidad de traer a Gustavo Quinteros para lo que resta de temporada", comenzó contando en conversación con Radio ADN.

Sobre la continuidad del interino Gualberto Jara, Mayne-Nicholls señaló que "nosotros vamos a seguir con él y con Ariel Palena. Otra cosa será en enero, ahí veremos que sí y que no y veremos cómo son las condiciones, porque hay que ver cómo va a terminar este año".

CONFLICTO CON JUGADORES

Por otro lado, el ex presidente de la ANFP aprovechó la instancia para hablar del polémico desacuerdo con los jugadores del plantel por los sueldos: "Lamentablemente no fuimos capaces de llegar a un acuerdo con los jugadores (…) Yo lo único que puedo decir es que las conversaciones siempre fueron de buen nivel, nunca hubo un improperio, una falta de respeto o una palabra inapropiada, o una agresión, nada".

"Ellos defendieron lo que ellos consideraban que era lo justo, que era que le retornáramos todo los dineros que teníamos que recortar o castigar, y nosotros le dijimos que eso era imposible", añadió.

Finalmente, el dirigente tuvo palabras para su relación con el capitán del Cacique, Esteban Paredes: "No tengo ningún problema. Hablé con él cuando decidimos retomar las conversaciones, y no tengo ningún problema. Hay que entender los contextos, y a veces la gente se los lleva al extremo. Él evidentemente veía que conmigo era difícil sacar lo que él quería, entonces dijo ‘bueno, me juego este naipe, y si resulta capaz que saque lo que quiero’, uno en el juego hace eso también, en estas negociaciones es factible".

"La verdad es que con todo su derecho, pidió que el presidente estuviera en la mesa, y el presidente dijo no, el que está en la mesa es Harold y Harold es el que negocia, pero eso no cambia en nada el aprecio que yo tengo por él", sentenció.