Gustavo Quinteros piensa en Colo Colo: "Formar un equipo competitivo, sabemos que es un equipo grande"

Gustavo Quinteros no le cierra las puertas a una posible vuelta al fútbol chileno y ante el interés de Colo Colo, aseguró que en tal caso hay que armar un equipo competitivo.

“Uno siempre tiene la esperanza de volver al lugar que fui feliz. Yo en Chile lo pase bien, fui feliz. Me gusto mucho el fútbol, la gente. En cualquier momento me gustaría volver”, le confesó el ex DT de Universidad Católica a Radio ADN.

Consultado por un hipotético arribo a Colo Colo, Quinteros cuenta que “es difícil hablar desde afuera. Uno tiene que respetar que es un club grande. Los que estuvieron hicieron grandes esfuerzos para que pueda ser competitivo. Pero tienes que conocer a todo el plantel y darle una idea que sea adecuada a la idiosincrasia a la características del club. En el caso de Colo-Colo sería formar un equipo competitivo. Sabemos que es un club grande”.

Gustavo Quinteros en la UC (Getty Images)

Al ser consultado por su presente en México donde dirige a los Xolos de Tijuana, Quinteros asegura que no hay tanta claridad.

"Uno nunca sabe lo que pueda suceder en el fútbol y mucho menos ahora con pandemia. Aquí en Tijuana se está negociando con el plantel y cuerpo técnico, todos somos solidarios y aceptamos la rebaja, pero después vienen montón de temas como traspasos. Hoy tenemos contrato pero a fin de año a lo mejor no. O quizás el contrato ahora hay que ponerse de acuerdo”, cerró.