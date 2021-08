Humo blanco: las verdades y mentiras de Clemente Montes y Pablo Solari en Colo Colo

El libro de pases en el fútbol chileno se abre pronto, al finalizar la primera rueda del Campeonato Nacional, por ende los representantes están nerviosos y comenzaron a exparcir su "humo" por todo el país, siendo Colo Colo uno de los más apuntados.

Este martes se conocieron dos informaciones potentes sobre el Cacique: que Gustavo Quinteros quiere al puntero de Universidad Católica Clemente Montes, y que Talleres de Córdoba pretende vender a Pablo Solari a Europa.

Casi como un "servicio de utilidad pública" para los hinchas de Colo Colo en RedGol en La Clave se aclararon ambos hechos, los cuales no se acercan mucho a la realidad.

"En las dos ninguna posibilidad, hay que ser tajante, ninguna posibilidad. Clemente Montes, probablemente a los cuatro de este panel también nos gusta como juega, tiene velocidad, mucha potencia, de que le gusta a Gustavo Quinteros, le gusta, pero hay que aterrizar las realidades, el pase pertenece a Universidad Católica y no van a reforzar a un rival con el que está compitiendo por el título, eso no va a pasar", dijo de entrada Edson Figueroa.

Acerca del cruzado agregó que "Colo Colo tampoco tiene una gran billetera, las lucas apuntan al 9, el extremo va a venir por otro lado, no va a ser Clemente Montes, él no va a llegar a Colo Colo".

Montes no irá a Colo Colo - AgenciaUno

Solari no se va



En relación a la situación de Pablo Solari, también es clara, porque Blanco y Negro tiene la primera chance para quedarse con el jugador argentino, debido a que llegó en calidad de cedido con opción de compra, la que harán efectiva.

"Pablo Solari no se va a ir de Colo Colo, que se entienda, Talleres de Córdoba lo podía pedir en junio, y en ese momento Colo Colo tenía que hacer uso de la opción de compra, y en este momento Talleres no tiene opción de pedirlo hasta diciembre, cuando termine el campeonato, no lo pueden pedir, y se queda en Colo Colo sí o sí hasta final de año por el contrato que existe", explica Figueroa.

La última palabra acerca del Pibe la tienen en Macul: "Si llega algún tipo de oferta por Solari, Colo Colo tiene todo el derecho de hacer uso de la opción de compra por 750 mil dólares, Colo Colo lo puede pagar el 30 de diciembre y se queda con el jugador, de hecho Colo Colo se va a quedar con el futbolista, está haciendo las gestiones para comprar el pase… Si llega una oferta, va a ser Colo Colo el que venda al jugador tras hacer uso de la opción que tiene".

De esta forma todo seguirá tal cual está, con Montes jugando por la UC y Solari haciendo lo propio por el elenco albo.