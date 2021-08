Talleres de Córdoba quiere de nuevo a Pablo Solari para venderlo a Europa

Colo Colo sigue pensando en el mercado de fichajes y su principal meta es cerrar la contratación de un centrodelantero con Marcelo Moreno Martins siendo la primera opción para el puesto, algo que podría dejar al margen a otros jugadores que tiene para el frente de ataque.

Uno de esos casos es el de Pablo Solari, quien podría tener pronto su salida del Cacique y así lo informaron en Radio Agricultura. "Hablamos con el presidente de Talleres y él me decía 'en diciembre se va de Colo Colo, nosotros estamos manejando ofertas desde Europa, imposible que ellos puedan continuar. Así que no va a continuar en Colo Colo'. Esa es la mirada desde Talleres que es dueño del pase del jugador", afirmó el periodista Cristián Alvarado.

En el programa radial también dieron a conocer el punto de vista del agente del jugador, Agustín Magarnik, quien terminará su cesión a final de año. "Todavía de Colo Colo no hay nada pero porque tampoco hay mucho apuro por así decirlo, Colo Colo tiene hasta diciembre para decidir qué hacer", manifestó.

El representante afirmó que el atacante se siente a gusto con el albo. "Eso es todo por ahora pero no hay mucho más. Yo no lo veo lejano, si te digo algo te miento, porque todavía no hay nada pero el jugador está muy cómodo ahí, muy contento, todavía tiene algunos meses mñas, todavía falta mucho para diciembre. Yo mientras que el jugador esté contento ahí, el que decide es el jugador", añadió.

Mientras tanto, Solari cumplirá su préstamo en Colo Colo y llegado el mes de diciembre se tomarán decisiones. "Ojalá siga por este camino, tiene que seguir sumando minutos, sumando partidos. Obviamente mientras más goles, mejor. Mientras más pueda seguir ayudando al equipo, mejor", puntualizó Magarnik.