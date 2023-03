Cristian Alvarado aseguró en Radio Agricultura que en la interna Maximiliano Falcón se ve muy afectado por la decisión de Gustavo Quinteros, que no lo considera entre los titulares para el Superclásico contra Universidad de Chile.

Colo Colo tiene definida su formación para el Superclásico contra Universidad de Chile y, de no mediar contratiempos, Gustavo Quinteros mantendrá el once titular trabajado en la semana con Maximiliano Falcón fuera del equipo estelar.

El defensa central ya arrastra antecedentes con Quinteros y la última expulsión agotó la paciencia del entrenador. Según detalló Cristian Alvarado en Deportes en Agricultura, Falcón estátocado anímicamente a pesar que en público demuestra lo contrario.

“Hoy se le veía muy sonriente participando del arengazo con el apoyo de la gente. Hoy probablemente Falcón es el jugador más querido del hincha de Colo Colo por lejos. En el aplausómetro gana por lejos, pero me decían que ayer en el entrenamiento el jugador estaba muy afectado y tocado”, dijo el reportero de Agricultura.

Complementó que “se le ve bajoneado, con una cara distinta a otras semanas por esta decisión que tomó Gustavo Quinteros de no ponerlo de titular para el Superclásico”.

Caamaño y la suplencia de Falcón

Tras la información de Alvarado, Cristián Caamaño tomó la palabra para abordar el caso: “claramente había un ultimátum y llegó en el momento menos esperado por Falcón, en un partido Superclásico. Tenía cuatro amarillas en la interna y nunca pensó que le llegaría contra la U”, dijo.

“Me pongo en el lugar de Falcón: primero rezando para que se jugara el partido contra Magallanes porque si se suspendía tenía problemas. Y dice ‘ya zafé, voy a jugar el Superclásico’. Y desde el martes-miércoles empieza a ver las señales y se confirma que va Ramiro González y Matías de los Santos, y debe tener un evidente bajón”, agregó el rostro de Radio Agricultura.

Cristián Caamaño sentenció que “igual no creo que le afecte demasiado, es un tipo impetuoso. Llegó a Colo Colo y se ganó de inmediato la titularidad, no siente la presión. Y puede que a los 10’ ingrese por alguna contingencia. ¿Afectará en el camarín? La información que tengo es que no es de los líderes del vestuario, es un integrante fuerte, pero los que roncan están en el medio”.