Este miércoles, en conversación con TNT Sports, Óscar Opazo revelaba que las discusiones en la cancha eran comunes con sus compañeros en la defensa de Colo Colo.

El Torta reconocía que el que se lleva más correcciones es Maximiliano Falcón: "Tenemos mucho respeto entre nosotros, aunque en la cancha nos podemos pelear. Yo tengo cerca al charrúa (juega de central por derecha) que tiene garra, pero es desordenado".

"Ha aprendido con el tiempo gracias a las puteadas mías, de Emi (Amor), de Brayan (Cortés), del capi (Gabriel Suazo). Una puteada no hace mal, nos hemos entendido bien el último tiempo", añadía.

El mismo Maxi Falcón se refirió a estas declaraciones y afirmó que esas "puteadas" le ayudan a evolucionar como jugador.

"Tenía un estilo de juego diferente, porque estaba en otro club. Ahora soy más serio en la defensa y hay un estilo de juego que hay que respetar", señaló.

Luego, afirmó: "Me he sentido bien jugando con Emiliano, me siento seguro con él en la línea defensiva y no trato de irme tan adelante. Esas ‘puteaditas’ ayudan también, cuando uno a lo mejor no está tan metido en el partido. También me ayudó hablar con el DT cuando por ahí no jugaba mucho. Todo ha dado resultado".

"El modelo de juego que tenemos funciona porque se insiste todos los días, durante la semana. Se recalcan las cosas negativas para mejorar y también lo positivo, se trabaja más. Siempre hay algo para mejorar. Gustavo y el cuerpo técnico están en cada detalle, es una gran virtud de ellos", añadió.

Falcón seguramente será titular este domingo cuando Colo Colo, que viene de vencer a Everton, visite a La Serena por la segunda fecha del Campeonato Nacional.