Colo Colo se prepara para su estreno en el Campeonato Nacional, cuando este domingo enfrente a Everton en el estadio Monumental, donde el plantel albo tiene en mente sus objetivos, donde quieren pelear en todos sus frentes.

Por lo mismo, Maximiliano Falcón, quien conversó con TNT Sports, destaca la mentalidad que hay en el camarín del plantel de Gustavo Quinteros, donde aspiran alto para esta temporada, incluida la participación en la Copa Libertadores.

“Vamos a competir, tratar de pelear todos los torneos. Hay una realidad y en la Copa Libertadores es difícil porque hay muy buenos rivales, equipos con presupuestos altísimos, por ahí se complica un poco más, pero yo me tengo mucha fe. En el torneo nacional queremos ganar, ganar la Copa Chile, todo lo que juguemos, pero también confío en que haremos un buen papel en la Libertadores”, destacó el uruguayo.

Si bien tiene mentalizado el objetivo grupal, también tiene mentalizado lo individual, donde entre sus aspiraciones está volver a la selección de Uruguay, pese a la gran competencia que existe en esa zona.

"La selección en mi puesto es competitiva, hay mucho nivel y muchos jugadores en Europa. Es una competencia linda, me motiva mucho más a dar más en cada partido. La Copa Libertadores sirve para que te vean otros equipos y desde la selección. Todos soñamos con jugar el Mundial y tengo la ilusión intacta de estar, me tocó estar en la preselección y sé que estoy en vista de los entrenadores. Esta vez no tocó, pero voy a dar todo para llegar”, finalizó.