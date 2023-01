El silencio ha caracterizado casi toda la carrera de Matías Fernández, pero nunca como en los últimos cinco años. Desde que saltó del Milan al Necaxa de México en septiembre de 2017, la luz de Matigol se fue apagando y al margen de las presentaciones en Junior de Barranquilla, Colo Colo y La Serena, hubo muy poco que contar sobre el otrora Matigol.

El descenso del cuadro granate hace tres meses llegó como tiro de gracia. Aunque en un comienzo la fe cristiana mantenía ilusionado al calerano más allá del momento deportivo, la ausencia de propuestas claras para su futuro ha acercado la idea del retiro para el ex mejor jugador de América.

Con 36 años, Fernández está cerca de tomar una determinación final. En su entorno aseguran que el jugador ha rechazado propuestas de Primera División y Primera B ("no lo seducen", advierten) y que se dará el próximo mes para decidir si pone fin o no a su carrera profesional, un escenario que sus fanáticos nunca pensaron.

¿Dónde jugará Matías?



En el intertanto, Matías Fernández se mantiene entrenando de manera particular y no ha dado señales de molestias físicas. Sin embargo, la totalidad de los equipos de las tres divisiones del fútbol profesional en Chile ya iniciaron sus pretemporadas y Matigol no ha dado luces de avanzar hacia una de las propuestas que recibió.

El panorama, en ese sentido, seguirá en suspenso. Si bien el libro de pases del Campeonato Nacional de Primera División cerrará el proximo 8 de febrero ("a las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la cuarta fecha", según indica el reglamento), el calerano pretende darse todo el próximo mes para barajar oportunidades en otras categorías.

De esta manera, será el fuero interno del jugador el que establezca si está para más trotes, u opta por el retiro y quizás una despedida oficial del fútbol con la camiseta que más ilusiones sembró, la de Colo Colo, como en su minuto insinuó el técnico de los albos, Gustavo Quinteros. Todo está en los pies de Matigol.