El bajo perfil de Matías Fernández Fernández conspira contra aquellos que quieren seguir su carrera. El mejor futbolista de América en 2006 hoy se encuentra sin club, desde su descenso con Deportes La Serena y la decisión del cuadro papayero de desvincular al jugador de 36 años, en una poda que sumó una veintena de bajas en el conjunto granate y que alcanzó a Humberto Suazo, Cristóbal Jorquera, Leonardo Valencia, entre otros.

De todas formas, el prestigio ganado por Matigol todavía da réditos. De hecho, hace unas semanas llegaron reportes del interés de Colo Colo por el canterano albo, en el marco de una temporada 2023 en la que enfrentará varias competencias y que además puede marcar la despedida oficial del fútbol para el calerano.

¿Qué piensa al respecto Matías Fernández? Hasta el momento no ha habido respuestas formales, aunque desde el círculo íntimo del ex campeón en Italia, México y Colombia aseguran que la opción del retiro no está sobre la mesa. "Matías no ha tomado ninguna decisión, pero fisicamente se siente muy bien y lo más probable es que siga jugando", adviertieron a Redgol.

El impacto de haber descendido con La Serena, en una campaña intermitente de Fernández (trece partidos, un gol y una asistencia en la última temporada) no hace mella en Matigol, quien es muy religioso. "Al ser cristiano, Matias tiene otra mirada de las cosas y está muy tranquilo tras el desenlace del campeonato", aseguraron.

Lo cierto es que el futuro es un enigma. Fernández está abierto a opciones en Chile y en el exterior, aunque sus últimos años no dan demasiada seguridad sobre el aporte que puede significar. Chupete Suazo, su ex compañero en el conjunto serenense, ya firmó con San Luis de Quillota y volverá a jugar en Primera B.

Matías Fernández y una carrera irregular



La campaña de Matías Fernández el 2006, el año en que Colo Colo fue bicampeón y llegó a la final de la Copa Sudamericana, es el pico de rendimiento del calerano, que totalizó 55 partidos y 39 goles, una verdadera locura para sus 20 años. Sin embargo, a partir de su salto al Villarreal de España en diciembre de ese año, nunca pudo repetir ese registro.

En el Submarino Amarillo y bajo el mando de Manuel Pellegrini, Matigol sumó 91 partidos en tres años. Se acercó a su mejor registro individual en Sporting de Portugal, con 116 partidos en tres años, que le acercaron al fútbol italiano y específicamente a la Fiorentina. Ahí fueron cuatro temporadas, aunque perdió el tono en la última y saltó a préstamo al Milan.

Entre los rossoneri no tuvo regularidad y volvió al continente americano en 2017. Necaxa de México y Junior de Barranquilla en Colombia fueron sus últimas estaciones en el exterior antes del esperado regreso a Colo Colo, que no pudo refrendar en los números: 23 partidos en dos años y un equipo que apenas se salvó del descenso.

Así llegó la despedida del estadio Monumental, que nuevamente podría abrirle las puertas al otrora mejor de América. Lo cierto es que sólo Matías Fernández sabe hasta cuándo va a estirar su carrera, pero lo cierto es que irá donde sus afectos lo guíen.

