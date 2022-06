Colo Colo insiste en el regreso de Martín Rodríguez , al punto de no pensar en un plan B. Gustavo Quinteros aclaró dónde quiere refuerzos para la segunda rueda.

Colo Colo no quiere repetir errores en la segunda parte de la temporada y busca refuerzos para potenciar al plantel. Gustavo Quinteros sabe que pelear en los tres frentes no será fácil, por lo que espera incorporar jugadores. Uno de ellos es Martín Rodríguez, uno de los máximos deseos del DT.

El extremo llegó el año pasado al Cacique y fue una de las grandes figuras en la primera parte de la campaña, pero apenas llegó la oferta del Altay Spor de Turquía, se fue. Ahora, con la urgencia de tener variantes para disputar el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Sudamericana, espera lograr su retorno.

Durante las últimas horas se conoció que el Tin recibió una oferta, pero el propio jugador dejó en claro que están más lejos que cerca. Ante esto y tras el amistoso con el que cerraron la intertemporada en Argentina ante Tigre, el DT sacó la voz.

Gustavo Quinteros ofreció una conferencia de prensa en la que habló desde el caso de Pablo Solari al portazo a quienes quieran a jugadores de Colo Colo. Pero eso no fue lo único, ya que también abordó el interés por el extremo.

"Martín Rodríguez, tomo el mundo sabe que para mí es un jugador importante, es una de las opciones. No hay muchas más, porque los que podrían llegar a venir no son muchos con las características que necesitamos", señaló.

De hecho, Gustavo Quinteros intentó presionar para que se defina lo antes posible la llegada o no del delantero. "Esperamos estos días para ver si es posible lo de Martín y, si no, buscar otra opción".

Las zonas en las que Gustavo Quinteros quiere refuerzos

Más allá de la situación particular de Martín Rodríguez, en Colo Colo tienen claro que necesitan refuerzos. El mercado de pases de invierno permite que lleguen tres jugadores, por lo que Gustavo Quinteros ya definió las zonas que quiere potenciar.

"Estamos buscando la opción de reemplazar a Emiliano Amor, de incorporar uno en el medio y un jugador más en ofensiva", detalló el DT. "Lo de Amor nos cambió mucho, porque teníamos la intención de incorporar jugadores de nivel para esta temporada y la siguiente, para no tener que buscar a fin de año salvo que se venda uno".

De hecho, para el técnico de Colo Colo "la idea siempre fue utilizar esta ventana para agregar tres jugadores, pelear las tres competencias que tenemos y el año que viene también. Ya no se puede, porque perdimos a uno y lo tenemos que reemplazar. No pudo fichar otro nacionalizado y hay que cambiar la prioridad del cupo extranjero. Hoy tenemos un jugador menos y Brayan que se recuperará después de Copa Chile".

Gustavo Quinteros también lamentó que, a diferencia de inicio de año, el Cacique no pudiera contar con refuerzos en el inicio de la intertemporada. "Es mucho mejor que no tenerlos. Por el trabajo, para plasmar que se acostumbren a la idea de juego, que puedan entrenar con los compañeros y tener el funcionamiento. Se hicieron las gestiones, no se pudo hasta el momento incorporar. Esperemos que lleguen a tiempo o lo antes posible para tenerlos antes de los partidos de Copa Sudamericana o el Campeonato Nacional".

Pero pese a todos estos problemas, el DT destacó que ha encontrado variantes en la cantera. "Hoy terminamos un partido amistoso con Tigre, donde jugaron nueve menores de 20 años. Vinimos a una preparación y jugaron los sub 21. Tenemos un buen plantel, pero necesitamos incorporar tres jugadores también para darle más experiencia, posibilidades de recambio y que los juveniles sigan creciendo con gente experimentada", cerró.