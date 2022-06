Pablo Solari ha tenido una polémica intertemporada en Argentina con Colo Colo. El interés del América de México por llevarse al Pibe ha generado que el jugador esté pasando por un proceso personal en el que define su futuro.

La situación llevó a que días atrás se le diera licencia médica y estuviera lejos de las prácticas. Sin embargo, esto se vio empañado también por problemas físicos que le impidieron estar en los tres amistosos disputados hasta este jueves.

El interés de Pablo Solari es partir a la Liga MX, pero en Colo Colo no están de acuerdo ni con la oferta ni con la forma. Para el Cacique es vital retener al Pibe hasta el final de la temporada y así buscarle un destino mucho más competitivo.

En medio de una serie de rumores y especulaciones, este jueves en los albos aclararon el panorama. Gustavo Quinteros sacó la voz para dejar claro en qué está el delantero, que no sumó minutos y cada vez parece estar más lejos.

Gustavo Quinteros no quiere soltar a Pablo Solari, por ahora

Tras finalizar la intertemporada en Argentina, Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa sobre diversos temas. Uno de ellos fue el momento que vive Pablo Solari, sin entrenamientos ni partidos amistosos encima.

El técnico albo aclaró de inmediato que su desaparición tiene que ver con problemas físicos y no porque esté cortado. "La oferta que tuvo coincide con una lesión que tuvo, que no es grave. Está con una inflamación y no puede entrenar normalmente, no pudo hacer fútbol".

Pero tras ello, Gustavo Quinteros abordó la posible partida de Pablo Solari. "Siempre salir de un equipo es muy buena opción, cuando vas a uno con mejor contrato, en otro fútbol y demás. Pero a mitad de temporada, es muy difícil que un jugador pueda irse, porque es complejo reemplazarlo".

"La decisión de irse no es buena para ningún jugador y sobre todo para la institución. Cuando me consultan, prefiero que se vaya a fin de temporada, no tengo problemas con eso. Hay más posibilidades de reemplazarlo bien. Reemplazar a Pablo no es fácil, juega como un refuerzo y es importante para el equipo. Esperamos que se recupere, se ponga bien y sea el que siempre fue", sentenció el DT.

Con esto, Gustavo Quinteros espera poner fin a la serie de especulaciones en torno a Pablo Solari y así recuperarlo para la segunda rueda. El Pibe seguirá en Colo Colo hasta que llegue una oferta que deje tranquila a la directiva, algo que el América, por ahora, no está dispuesto a hacer.