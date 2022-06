Colo Colo no quiere perder jugadores y se la cantó clara a los equipos que vengan por sus figuras. Gustavo Quinteros habló del interés por Cristián Zavala, enfatizando que no permitirá que le desarmen el plantel.

"Con respecto a la salida de jugadores, es imposible que dejemos partir a más". Con esta frase, este jueves Gustavo Quinteros sacó la voz y dejó claro que no está dispuesto a escuchar ofertas por las figuras de Colo Colo, esperando retenerlos a todos para la segunda rueda.

En conferencia de prensa, el técnico del Cacique abordó las opciones que tienen algunos de sus cracks y enfatizó en que no está dispuesto a perder a alguno. "Estamos tratando de incorporar para fortalecer. No podremos dejar salir a nadie, independiente de no estar jugando o jugar poco".

De hecho, Gustavo Quinteros reveló que desde otros clubes ya le han consultado por sus figuras. "Algunos entrenadores me han llamado para ver si puedo dejar salir a juveniles para que ganen experiencia, pero no lo puedo hacer. Hemos terminado de hacer un amistoso donde nueve de los que jugaron fueron sub 21".

"Tenemos muchos lesionados, varios, que están en Santiago tras llegar con la selección y que no pudimos tener. No pudimos hacer una intertemporada con todos juntos, hacer una preparación ideal, pero nos ha servido mucho y sobre todo a los más jóvenes, que jugaron con Tigre con intensidad. Igual que con Platense y Atlanta, con exigencia, que les sirve para ponerse bien y a nosotros para conocer"; agregó.

Gustavo Quinteros recalcó que en la intertemporada se vio obligado a probar más nombres ante el presente del plantel. "Trajimos a chicos que no los teníamos día a día, que jugaron algunos partidos. Dylan Portilla si bien entrena con nosotros, no siempre lo hace. Y otros jugadores más".

Aunque pese a esto, el DT tendrá una última práctica antes del estreno en Copa Chile. "Esperemos juntarnos mañana con todos, aprovechar que fue buena la preparación física y el sábado podamos jugar bien, para tener más jugadores a disposición".

La situación de Cristián Zavala, con oferta desde Argentina

La postura de Gustavo Quinteros tiene que ver no solo con lo que está viviendo Pablo Solari, sino también con un rumor sobre el interés de Union Santa Fe por Cristián Zavala. El extremo está en la mira del cuadro argentino, pero para el técnico no hay chances de que pueda salir.

Ante los rumores, el entrenador le dejó un aviso al ex Deportes Melipilla. "No es fácil venir a Colo Colo y jugar todos los partidos. Él ha jugado bastante, entró de titular y va a jugar. Acá en este club, que es grande, los que llegan tienen que adaptarse y eso lleva tiempo".

"Tiene que ganarse un lugar, no hay uno solo. Llegó y tiene que pelear el puesto con Solari, Costa y Bolados. Ahora está Oroz y hay otros que a lo mejor se me pasan. No es fácil. Todo el tiempo tienes que demostrar que eres el mejor, que estás para jugar todo el tiempo y no todos llegan a hacerlo. Tienen que trabajar más, seguir mejorando. Es una competencia muy difícil y leal", añadió.

Gustavo Quinteros reiteró que no quiere perder a sus jugadores. "Para mí, no se tiene que ir nadie. A mitad de temporada no se puede desarmar un equipo. Hay que esperar hasta el final de temporada, trabajar para que ahí, los que quieran, puedan emigrar y aceptar las ofertas que lleguen".

"Si se van a mitad de año, no te fortaleces nunca. Y no encuentras en el mercado a gente para reemplazarlo. Para mí sería un error que se vayan", cerró.

Con esto, Gustavo Quinteros espera dejarle un mensaje claro no solo a sus jugadores, sino que también a la dirigencia. El técnico no está dispuesto a vender figuras si no tiene forma de reemplazarlas, por lo que le pone tarea a Blanco y Negro.