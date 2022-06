Martín Rodríguez aseguró en su canal de Twitch que el regreso a Colo Colo es muy complejo debido a que las conversaciones no han avanzado, por lo que su carrera continuará probablemente en el fútbol internacional.

Martín Rodríguez le da un nuevo dolor de cabeza a Colo Colo al asegurar que su regreso "probablemente no pase"

Se esfuma uno de los sueños de Gustavo Quinteros para reforzar el equipo. Su gran anhelo es poder contar con Martín Rodríguez, un jugador que lo dejó maravillado el año pasado, aunque el mismo futbolista dejó en claro que es inviable su llegada a Colo Colo.

A pesar de que es poco probable que siga en el Altay Spor, su club en Turquía, sus horizontes apuntan a seguir en el fútbol internacional. Y así lo dejó claro en una transmisión en su canal de Twitch.

De entrada manifestó que "lo de Colo Colo es aparte, dejémoslo a un lado por favor", para que todo el público que estaba interactuando con él no le preguntara a cada rato sobre su arribo por tercera vez al Monumental.

Luego agregó enfáticamente que "no se sabe nada y probablemente no pase", dejando en claro que con la dirigencia de Blanco y Negro no han acercado las partes para que pueda ser uno de los jugadores para ir por la estrella 33.

Un escenario complejo para los albos, que no han contratado jugadores durante esta intertemporada y el partido de Copa Sudamericana contra Inter de Porto Alegre está a la vuelta de la esquina, igual que el reinicio del torneo nacional contra Everton, el 1 de julio.

Quinteros sigue esperando que la dirigencia que encabeza Alfredo Söhwing cumpla sus requerimientos, de traer un defensa central, un centro delantero y un jugador de las características de Martín Rodríguez, quien ve compleja su llegada al Cacique.