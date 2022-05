El carismático Marcelo Vega compartió con RedGol su faceta de adivino y anticipa que tanto Colo Colo como Universidad Católica no tienen mucho que hacer en los octavos de final de la Copa Sudamericana si no se refuerzan con jugadores de jerarquía. Los albos enfrentarán a Internacional de Porto Alegre y La Franja a Sao Paulo.

La fama de profeta de Marcelo Vega cruza fronteras y llega a RedGol a tiempo del sorteo de la Copa Sudamericana, que empalmó a los dos representantes chilenos, Universidad Católica y Colo Colo, con dos gigantes del fútbol brasileños. Desde el 28 de junio, cruzados y albos se verán las caras con Sao Paulo e Internacional de Porto Alegre, respectivamente.

Siempre perspicaz, El Toby tiene especial preocupación por el futuro de los equipos nacionales. "Es parte de lo que podía pasar en el sorteo, cuando uno ve que dentro de los rivales que pueden tocar en la Copa Sudamericana la mayoría son brasileños y un par de argentinos. Son equipos que se preparan mejor", reflexiona el mundialista en Francia 1998.

El ex delantero hace el paralelo con Fortaleza, que derrotó a Colo Colo a domicilio por 4-3 y sentenció su eliminación de la Copa Libertadores. "Fortaleza va último en el Brasileirao, Inter y Sao Paulo son equipos que van más arriba en el campeonato brasileño, equipos más grandes que Fortaleza", advierte.

"Yo soy de la idea de que los equipos chilenos no están preparados para la Copa Libertadores, si no que para competir por momentos en la Copa Sudamericana. A Santos lo ayudaron bastante con La Calera, lo mismo que Sao Paulo con Everton. Pero para llegar a eso, la UC y Colo Colo tienen que traer tres jugadores de jerarquía y que estén en competencia", avisó.

En ese sentido, Vega recuerda que "Fortaleza hizo una diferencia grande ante Colo Colo, con velocidad y un equipo rápido que juega muy bien de contra. ¡Y van últimos en el Brasileirao! Acá estamos hablando de Sao Paulo y el Inter, tremendos equipos que se preparan para pelear el campeonato e invierten para eso. No son Flamengo o Palmeiras pero la pelean".

El ex seleccionado nacional profundizó en la importancia que tendrán los refuerzos que lleguen al Cacique y la UC: "el tema de Colo Colo y la Católica, y lo dijo Holan, es que no tenemos plantel para un campeonato y menos para tres, en este caso la Copa Chile, el campeonato y clasificar a la LIbertadores el próximo año y menos para la Copa Sudamericana. Es una realidad".

Toby Vega añade que "me parece que Colo Colo y Católica deben traer tres jugadores calados, a Colo Colo le pasó la cuenta poner el mismo equipo en todos los partidos, porque miran el banco y son cabros chicos que tienen que ir tomando experiencia, pero no la pueden tomar en copas internacionales porque recién están jugando",

Insistiendo en el caso de Colo Colo, Marcelo Vega sentencia "lo de Amor, que se lesionó, lo de Falcón, que tuvo un bajón. Lucero, que si no está no hay otro 9 porque Santos no rindió. Dicen que viene Martín Rodríguez porque tiene que traer un creador, porque cuando cerró los espacios no hubo un 10 y ellos son los que te abren el juego, dan asistencias de gol y pases entre líneas".