Marcelo Espina habló en extenso con el podcast Pelotazo al Vacío, del periodista Jorge Gómez. El ex gerente deportivo de Colo Colo recordó y defiende su paso por Blanco y Negro recordando que fue él quien llevó a Pablo Solari al estadio Monumental y formó las bases de un plantel que hoy da frutos.

“El tiempo me dio la razón en Colo Colo. Si el equipo vivió un momento amargo fue por un tema económico, no futbolístico. Si fuera por rendimiento se hubiesen ido todos los jugadores y siguen ahí, tal como el técnico”, dijo Espina en relación al riesgo de descenso que tuvo el Cacique y el dulce presente.

El ex volante de los albos agregó que “son pocos los que saben que a Solari lo trajimos gratis a Colo Colo por un año y medio. No lo conocía nadie. El club no pagó un peso y ahora rechazó una oferta millonaria. Trajimos gratis por un año y medio sin pagar un peso, hoy el club rechazó una oferta millonaria. El tiempo pone las cosas en su lugar, los que tienen memoria se van a dar cuenta que se hizo un buen trabajo, lo que se vivió deportivamente no estuvo vinculado a la mala elección de jugadores”.

“Obviamente que hubo jugadores contratados que no rindieron, no todo sale cien por ciento favorable, pero eso y el proyecto de los jóvenes lo presenté yo, lo elaboré, lo pusimos en práctica y a muchos jóvenes les hicimos el primer contrato”, complementó.

Por otro lado, el ex volante contó una anécdota que tiene que ver con un tal Arturo Vidal: Espina lo hizo debutar, pero no se acordaba que era el responsable.

“Cuando dirigí el primer equipo siempre trabajé con un grupo de proyección paralelo al primer equipo en horario diferente, eran chicos jóvenes de 17 o 18 años, los tenía dos veces a la semana. Dentro de ese pelotón estaba Arturo, ya se visualizaba que iba a jugar en Primera, un día decidimos ponerlo, pero si no lo hacía debutar yo lo iba a hacer otro, ya mostraba destellos de genialidad”, manifestó.

Añadió que “si te soy sincero, unos cuantos años después me entrevistaron cuando Arturo ya era conocido y estaba en Europa, un periodista me recordó que lo hice debutar y ni me acordaba, no lo tenía en mi registro. Uno lo pone porque está metido en la vorágine del entrenamiento, pero unos cuantos años después me lo recordaron y ahí recién me quedó en la memoria”.

“Vi unos cuantos buenos jugadores. Arturo, Gary, Alexis y Claudio Bravo que además lo tuve como compañero, son top, también Matías Fernández. Está el tema de Jorge Valdivia, he visto muy pocos futbolistas que tienen la capacidad de interpretar, de calidad individual que tiene, verlo jugar me generaba sensaciones únicas”, cierra el tema Espina.

¿Y el título de campeón con Colo Colo en la quiebra? “20 años ya, me quiero matar, pasó mucho tiempo (ríe). Fue una de mis mayores satisfacciones, uno de los dos títulos más importantes de mi carrera, sufrimos muchas dificultades durante el año y no pensamos que podríamos coronarlo de esa manera. Una sensación única, con muchos chicos que hacían sus primeros pasos en primera, el apoyo de la gente que se volcó a ayudar”, sentenció el argentino.

Cabe recordar que Marcelo Espina fue jugador de Colo Colo en los períodos entre 1995-1998 y 2001-2004. Dirigió a los albos como DT en 2005 para años después ejercer como gerente deportivo entre junio de 2018 y diciembre 2020.