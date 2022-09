Colo Colo goleó a Unión Española, pero una polémica marcó el día después. La mamá de los Galdames Millán recibió una camiseta y preguntó si la tiraba a la parrilla para el 18, algo que no gustó nada. Eso sí, más allá de los dichos, acusaron amenazas de muerte en su contra.

Colo Colo no tuvo piedad con Unión Españolay volvió al triunfo con una aplastante goleada por 4-0 que los mantiene en la cima del Campeonato Nacional 2022. Pero tras el partido, una polémica se tomó las redes sociales, luego que la madre de los hermanos Galdames Millán preguntara si debía "tirar a la parilla" una camiseta del Cacique.

Luego de que finalizara el compromiso en el estadio Monumental, donde solo Benjamín Galdames sumó minutos, Alejandra Millán utilizó su cuenta de Instagram para publicar una imagen con la polera de Juan Martín Lucero. Aunque más que la imagen, serían sus palabras las que meterían y mucho ruido.

"¿Se regala o la tiro a la parrilla para el 18?" fue la pregunta que lanzó la mamá de los hermanos a sus seguidores, algo que no cayó bien en los hinchas albos. Tanto, que llegaron en masa a reclamar por lo ocurrido.

La situación pasó a mayores y Thomas Galdames decidió hacer frente a las críticas. Con una carta en redes sociales y a nombre de toda la familia, el defensor explicó todo lo que pasó. "Sabemos que hay una historia de Instagram dando vuelta que subió mi madre el día de ayer", dijo de entrada.

"Quiero atenderlo y pedir disculpas en nombre de toda la familia Galdames Millán. Conozco las intenciones por detrás y, aunque no nació de un mal lugar, el humor negro mostrado, es un humor que hirió y faltó el respeto. Sabemos que esas no fueron las intenciones de mi madre, pero reconocemos que ese fue el impacto", agregó.

Thomas Galdames recalcó que nunca existió la chance de que la camiseta terminara en una parrilla. "Pedimos disculpas de todo corazón a todo el pueblo colocolino y a los jugadores del equipo. Como familia, queremos fomentar un ambiente positivo y esta acción no se alinea con nuestros valores. Tengo muchas amistades en Colo Colo y mi última intención es hacerles daño y faltarles el respeto. Como familia, pedimos disculpas".

Aunque más allá de la polémica, también acusaron estar siendo presionados al extremo. "Con las disculpas dadas y el reconocer que esto es un proceso de aprendizaje para nosotros, pido conciencia con la forma de enfrentar el conflicto".

"No voy a avalar las amenazas de muerte y agresión hacia mi familia. Hemos cometido un error, pero eso no justifica el nivel de violencia dirigido a mi madre, hermana y hermanos. Pido, como hermano e hijo, que no permitamos esas formas y que tampoco las justifiquemos", cerró.

La familia Galdames Millán asume el error de parte de su madre con el provocador mensaje y busca poner fin a la polémica. Ahora quedará en manos de ellos el realizar las denuncias correspondientes por las amenazas de muerte recibidas y que no se justifican bajo ninguna circunstancia.

