La sorpresa de Claudio Borghi con Giovanni Hernández: "¡Colombiano, por qué corres tanto en la cancha!"

El colombiano Giovanni Hernández llegó a Colo Colo en 2007 con la difícil misión de Reemplazar a Matías Fernández, el que había partido a Villarreal.

El cafetero dejó un grato recuerdo en la hinchada alba y fue clave en la obtención del Clausura de ese año.

En conversación con el sitio oficial de Colo Colo, el ex mediocampista recuerda su llegada asegurando que "fue la oportunidad que se estaba dando de poder llegar a Colo-Colo y firmar sin ningún inconveniente y desde ese entonces comenzó todo de la mejor manera. La entrada fue espectacular, ya que tuve una conversación con (Claudio) Borghi donde me hablaba de las condiciones del club y la nómina de jugadores".

Precisamente el colombiano recuerda una conversación con el Bichi que hizo un click en su cabeza.

"Una vez Claudio Borghi me dijo “colombiano porque corres tanto en la cancha” y yo no sabía si me lo decía para mal o para bien y después supe que era para bien, ya que era muy difícil ver a un enganche correr haciendo línea de tres o cuatro cuando no teníamos el balón, pero era una escuela que traía de Argentina y entrar al equipo fue más fácil", confesó.