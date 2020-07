Claudio Borghi: "Todo el mundo piensa que hago asados todos los días y no tengo quincho"

Claudio Borghi fue el invitado estelar de un nuevo capítulo de Las Historias de Florete en RedGol y el Bichi se dio espacio para relatar anécdotas de su carrera. Una de ellas fue su faceta de “Guatón Parrillero”.

“Me encanta comer carne, soy argentino y los asados siempre son bienvenidos. Pero ese sobrenombre me trajo alegrías y tristezas. Y todo el mundo piensa que hago asados todos los días”, dijo Borghi.

Agregó que “hay gente que llega a mi casa preguntando por el quincho, pero no tengo, sí tengo una parrilla. Me ha traído posibilidades de pega, hacer publicidades de carne, pero digo que no me interesa. Sé hacer carnes, pero no es mi especialidad. Don Lucho Islas me puso ese nombre”.

Otra historia del Bichi ocurrió en Noruega, donde reconoce haber quedado impactado por la belleza física de todas las personas.

Borghi jugó en Colo Colo el 92 y fue DT de los albos entre 2006 y 2008.

“En una gira por Noruega me llevé una sorpresa, porque allá todos eran lindos, todos rubios. Pasamos por una gomería y había un pibe que trabajaba ahí, el Negro Enrique. Me dice ‘mirá la pinta de este vago’, vago le decimos a los jóvenes. Era rubio, ojos celestes, pelo largo y trabajaba con overol en una gomería. Me dice: este en el barrio es modelo”, sentenció.