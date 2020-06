Claudio Borghi: "No he vuelto a hablar con Jorge Valdivia y no sé si vuelva a hablar"

Este miércoles 1 de julio a las 19:00, se emitirá el segundo capítulo de Las Historias de Florete en Redgol y el invitado es ni más, ni menos, que Claudio Borghi.

El Bichi habló de su extensa carrera como futbolista, y también por varios pasajes de su época de entrenador en Colo Colo y en la selección chilena.

Precisamente al mando de la Roja, vivió un tenso momento, luego del incidente llamado el "bautizazo". Hecho que explotó el 9 de noviembre de 2011, cuando Jorge Valdivia junto a Arturo Vidal, Jean Beausejour, Gonzalo Jara y Carlos Carmona, participaron del bautizo de los hijos del Mago, lo que según el estratega llegaron "en estado no adecuado para un futbolista".

Borghi les pididó a los jugadores que abandonaran la concentración, para acto seguido separarlos del equipo.

A nueve años del incidente, el Bichi confiesa que "no. No he vuelt a hablar ni con Valdivia ni con muchos otros".

Agregando que "está esta idea que soy cercano a los jugadores, paternalista, no, no he vuelto a hablar. No se si lo voy a hacer, no depende de mi, o que hagamos una reunión. Quizás la vida nos junte, quizás no nos junte nunca más como con muchísima otra gente".

El actual comentarista de CDF asegura que está tranquilo por todo lo que sucedió y que no tiene resentimientos con nadie.

"Tengo la tranquilidad de ir con la cabeza en alto siempre, si alguien me quiere saludar o no lo quiere hacer, lo voy a entender perfectamente. No puedo ponerme en el lugar del otro", cerró.