Sebastián Cejas se suma al grupo de los ex Colo Colo que quiere dirigir al club: "Me gustaría"

Durante los últimos años son varios los ex jugadores de Colo Colo que han tomado la carrera para ser entrenadores de fútbol, entre ellos José Domingo Salcedo, Giovanni Hernández o Sebastián Cejas.

Todoso ellos tienen algo en común, dirigir al Cacique en algún momento de sus carreras. Ayer fue el turno del Terremoto Cejas, quien en conversación con DaleAlbo Radio reveló su sueño.

“Comentaba no sé si hará dos semanas atrás o tres semanas atrás. Les decía que obviamente que me gustaría algún día volver a Colo Colo y poder devolverle desde mi lugar, todo lo que me dio el club. Me dio mucho más allá de que fue poco tiempo", comenzó.

Sebastián Cejas en Colo Colo

Además agregó que, "creo que en algún momento voy a volver, pero soy consciente de que me gustaría un paso previo para sumar más experiencia como primer entrenador. Considero que Colo Colo es un club grande, institución importante, donde hay que rendir cuentas todos los días”.

Para finalizar fue consultado por 2021 con el Cacique, pero fue cauto. “No es que le tenga miedo, ni que no lo puedo hacer, lo puedo hacer, pero sé que en el caso mío se necesita un paso previo para tener una experiencia más sólida. A Chile me gustaría volver, he estado con gente amiga para ver si puedo tener la oportunidad de trabajar. Presentando un proyecto futbolístico, mis ideas, y bueno algún día nos vamos a volver a encontrar de eso estoy completamente seguro”, sentenció.