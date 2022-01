Colo Colo cayó por 2-0 ante Boca Juniors en el Torneo de Verano en La Plata, sin embargo, el refuerzo albo, Juan Martín Lucero, prefirió mirar el vaso medio lleno y quedarse con los buenos minutos mostrados por el equipo en la segunda parte del encuentro.

El Cacique venía de imponerse por 2-1 a Universidad de Chile, pero los Xeneizes le dieron un golpe de realidad y lo aterrizaron venciéndolo con justicia con tantos de Diego González (10') y Exequiel Zeballos (80').

Pese a todo los de Gustavo Quinteros se mostraron optimistas, y así lo demostró Lucero, uno de los buenos fichajes del popular para este temporada.

"Es mejor que nos pase ahora, son partidos amistosos pero se enfrentan dos clubes grandes y hay que dejar lo mejor. Es un partido de nivel de Copa Libertadores, nos vino bien jugar con este tipo de rivales", comenzó diciendo.

"Son muy buenos y nosotros tenemos nuestro trabajo y nuestro equipo. Hay que dejar la imagen del segundo tiempo, ahí se refleja el equipo que somos", explicó Lucero.

De paso, el fichaje albo añadió que "me siento muy bien, estoy muy contento en el club, me han recibido de la mejor manera y eso me pone contento. Todavía no fui para Chile, pero me recibieron todos muy bien, estoy feliz".

"Me siento muy bien físicamente, que es lo más importante. Futbolísticamente también. El equipo estuvo flojo en el primer tiempo (ante Boca) pero luego cambiamos la imagen y con eso nos tenemos que quedar. Jugar la Copa Libertadores me atrajo mucho para llegar a Colo Colo", agregó.

Por último, Juan Martín Lucero no escondió sus ansias por enfrentara a Universidad Católica este domingo 23 de enero a las 19:00 horas en Concepción.

"Arrancamos con una final, con la Supercopa, los partidos oficiales. Estamos ansiosos de que llegue el día domingo y ojalá sea para nosotros", cerró.