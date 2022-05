Colo Colo ha sido el gran protagonista del fútbol chileno en lo que va de temporada y a demostrar un poder goleador que no ha tenido en años. Sin embargo, el Cacique no ha estado fino desde el punto penal y tuvo una noche para el olvido la semana pasada frente a Alianza Lima.

En el duelo contra los Íntimos, los albos tuvieron todo para golear en el primer tiempo. Juan Martín Lucero se generó varias ocasiones e incluso tuvo un tiro desde los 12 pasos, pero solo logró concretar una de ellas.

La farra les terminó costado un empate con sabor a derrota que todavía duelo. Este jueves en conferencia de prensa, el Gato habló al respecto y puso el pecho a las críticas tras lo ocurrido en el Nacional de Lima.

"Estoy contento con mi presente. Los goles son lo que marcan a un delantero, puedes jugar bien o mal, pero si no conviérteles queda algo pendiente. Me siento contento aquí en el club", lanzó el goleador albo de esta temporada.

Tras ello, Juan Martín Lucero abordó la farra con Alinaza Lima. "Son cosas que pasan, es la primera vez que me toca desde que estoy acá. Si me tiro abajo sería poco profesional y débil mentalmente. Tuve revancha el partido pasado y tengo que seguir así, por este camino. Son cosas del juego, si no lo tomo así sería un desperdicio".

Los penales errados y cómo superar ese mal momento

Si hay que hablar de puntos bajos en al actual campaña de Colo Colo, sin duda que los penales se vienen a la cabeza de los hinchas. De los últimos 10 tiros desde los 12 pasos, solo cuatro han sido gol, mientras que seis se han ido a cualquier parte.

Ante esto, Juan Martín Lucero no esconde su preocupación, pero le quita responsabilidad a los ejecutadores. "Nadie quiere fallar un penal. Son situaciones que no están bien, pero se dio así. Si pasa es porque tenemos muchas ocasiones y la única forma de revertirlo es practicando, errando e intentando".

De hecho y para cerrar, el Gato recalcó que solo insistiendo podrán dar con la llave para anotar penales. "Si nos quedamos con miedo, eso sería más preocupante, pero hay que buscar variantes. Intentar siempre ante la adversidad, si no, no sabremos dónde podemos llegar", sentenció.