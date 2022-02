Colo Colo y Universidad de Chile darán vida a una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno en marzo, en el marco de la quinta jornada del Campeonato Nacional, por lo que la tensión ya se comienza a respirar en el ambiente.

Albos y azules se verán las caras en el estadio Monumental el fin de semana del 5 y 6 del venidero mes en horario aún por confirmar, pero los Gustavo Quinteros ya palpitan la previa con ganas de sumar un año más de supremacía.

En ese contexto es que Juan Martín Lucero, flamante nuevo delantero del Cacique, anticipó lo que será el duro choque en diálogo con Todos Somos Técnicos, dejando en claro que su confianza está por las nubes.

“(El Superclásico) es un partido distinto a todos, es un clásico, se vive y se siente aparte, siempre hay que dar un plus”, comenzó explicando.

“Hay que hacerlo de la mejor manera. Lo juega el pueblo, la ciudad, hay que disfrutarlo y ganarlo. Los clásicos están para ganarlos y hay que seguir con la racha que tiene el club”, agregó.

Por otro lado Lucero se refirió a la presión que tiene por convertir goles, explicando que no se deja comer por la presión. "Hay que manejarlo con tranquilidad, no siempre se va a poder convertir un gol. Yo siempre priorizo que el equipo gane, eso nos hace crecer como equipo e individualmente".

"Estoy tranquilo cuando no me toca convertir, el otro día no me tocó, pero en el primer tiempo generamos ocasiones”, reflexionó.

Por último, el artillero albo reveló cuáles son las peticiones que le realiza Quinteros en cancha. “No es que me pida una tarea especifica, es muy flexible, me da opciones para que me mueva, que tire diagonales, que quede de apoyo en el área".

"(Gustavo Quinteros) es flexible, lo importante es que siempre ocupemos la posición que deja nuestro compañero. Me pide moverme por todo el frente de ataque y es algo que me gusta”, cerró.