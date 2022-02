Formación: Colo Colo analiza jugar sin Sub 21 en el once titular ante Audax Italiano y apostar a un mediocampo de peso

Colo Colo no puede tropezar este sábado en el estadio Monumental, cuando reciba a Audax Italiano desde las 18:00 horas, por lo que el entrenador Gustavo Quinteros ha ensayado una alieación que no considera la regla de incluir un Sub 21 nacional, con el objetivo de darle más solidez a la zona media.