A un año de que Colo Colo se salvara de irse a Primera B, el siempre centrado Cristián Basaure analizó en Redgol en La Clave todo el proceso que debió vivir el Cacique, que desencadenó en una actualidad promisoria con Gustavo Quinteros en la banca.

"Son muchos los factores que influyeron para que Colo Colo llegara a esa instancia, no es solamente uno. Uno se queda con lo que pasó en la pandemia, con la separación y disputa entre directivos y el plantel, el tiempo sin entrenar, pero eso venía arrastrado por diferencias políticas, desorden en el club, un montón de situaciones que influyen que se traspasan a la cancha", comenzó diciendo.

Luego rebobinó y dijo que "ya va un año de ese partido con el gol de Solari. Uno mira hoy y ve que venía un proceso, pues tiene plantel más rico, tiene jugadores formados en casa que son activos del club, vendibles, en todas las posiciones de la cancha hay alguno".

Por lo mismo se planteó unas interrogantes. "¿Hace dos años no habían? ¿Qué pasaba ahí? ¿O solamente el DT de turno no le daba responsabilidad y no los hacía crecer? No es uno el mago ni el héroe en la formación de un futbolista", comentó.

Por eso sostiene que "eso es importante para un club, un equipo grande trabaja con los mejores, tiene ese filtro, todos quieren estar en esos equipos. Era raro que no hubiese jugadores formados en la cantera. Hoy si bien no es ninguno titular indiscutido, hay alternativas".

En ese aspecto, le da mucho valor al entrenador de Colo Colo. "Hay un factor Quinteros que es importante, por ser el líder del plantel que lleva bien emocionalmente al equipo. No era fácil esa presión de la B. Cuando termina ese partido con la U. de Conce declara que el equipo se saca una mochila tremenda al salvarse del descenso, me imagino cómo fue en Colo Colo".

Por eso cree que ahí empezó a crecer el club. "Eso influyó, el futbolista tiene más confianza, ya no tiene ese estrés. Y la elección de jugadores, la forma de jugar, ser un equipo agresivo. Quinteros transmite un mensaje emocional de atreverse, en esa propuesta va para adelante y tiene que ver con el ADN de la institución", cerró.