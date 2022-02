Uno de los puntos positivos para el fútbol chileno en 2022 es que los hinchas de los equipos de Primera B podrán ver en vivo y en directo todos los partidos de sus cuadros, debido a que TNT Sports ahora los transmite.

Esta situación provocó que gran parte de los duelos se deban disputar durante la semana, debido a que el fin de semana televisan los choques de Primera, situación que analizan en el Ascenso.

Este miércoles tomó la palabra el director técnico de Santiago Wanderers, Jorge Garcés, quien celebra la medida, pese al sacrificio de tener que jugar pocos encuentros durante los fines de semana.

"Si tenemos que jugar en la semana porque hay que televisarlo, me parece bien, si no hay otra fecha me parece que está bien, porque es atractivo ahora mismo, ir a jugar a Temuco, aparentemente sin público, así que para la misma gente de Temuco y para todos tener el partido en la pantalla es atractivo, e imagínese lo que significa para nuestra gente, que podrán ver el partido, es una por otra", dijo el Peineta.

El debut de los caturros será el lunes ante Temuco, debido a la suspensión del encuentro con Iquique, partido que analizó el experimentado estratega.

"Con guitarra la cosa cambia, nosotros tenemos que planificar cada partido de la misma forma, hay pequeñas cositas o detalles en relación a los rivales, algunos son más difíciles, eso es relativo, pero lo más importante es el convencimiento que tengamos nosotros de nuestro funcionamiento", cerró Garcés.