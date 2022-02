Maximiliano Falcón no tuvo una jornada feliz en la igualdad que timbró Colo Colo en su visita a La Serena . El entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros , lo reemplazó después de que recibió tarjeta amarilla y además lo reprendió en la cancha por haber inventado una falta en su contra.

Gustavo Quinteros es de los entrenadores que prioriza el orden sobre cualquier cosa. Por eso su molestia cada vez que las cosas no salen como lo planificó en Colo Colo, en especial si uno de los responsables está en la cancha.

Es lo que aconteció el domingo pasado en la visita del cuadro popular a Deportes La Serena, por la segunda fecha del Campeonato Nacional, cuando Maximiliano Falcón recibió una reprimenda individual del estratega albo.

De acuerdo a lo que revelaron las cámaras de TNT Sports, la polémica comenzó después de un desborde de Marcelo Estigarribia frente a la banca de Colo Colo. Peluca Falcón intenta darle caza, pero finalmente es superado y se arroja al piso aparatosamente.

El ariete argentino se va en demanda del arco y envía un centro a ras de pasto que intercepta Emiliano Amor, alejando el peligro. Pero luego vinieron las recriminaciones: un compañero de Falcón que no aparece en pantalla le grita "la CTM, no te tires (al pasto)" y el uruguayo contesta que "fue falta" y que "no rompas los huevos".

Sin embargo, a Quinteros le quedó grabada la imagen de la jugada y llamó la atención a Maxi. "¿Por qué te tiras, entonces. Es juego. ¿Para qué te tiras?", le recriminó el estratega albo. "Deja de hinchar los huevos, viejo. Dale. Anímate un poquito. Dale", completó más tarde.

Quinteros tomó la decisión de reemplazar al defensor uruguayo por Matías Zaldivia en el entretiempo. Y con el empate consumado en el norte, entregó las explicaciones por la sorpresiva sustitución. El DT fue muy claro en la critica contra Maxi, que además fue amonestado por una serie de empujones en el área de Colo Colo.

"Fue por la (tarjeta) amarilla y porque no estaba bien atento en algunas jugadas. Protestó mucho y tenía miedo de que le sacaran la segunda tarjeta", manifestó el entrenador colocolino, que ahora deberá decidir si Peluca sigue siendo titular en la zaga.

Falcón ya había sufrido un tirón de orejas del técnico después de su expulsión en la Supercopa ante Universidad Católica en 2021. Perdió la titularidad en el equipo y tuvo que dar excusas públicas.

"Quería pedir disculpas por lo cometido. Fue un momento de calentura por un par de provocaciones que anteriormente habían pasado. Les pido disculpas a los hinchas y no volverá a pasar. Llegué a mi límite con las provocaciones y estoy muy arrepentido de lo que hice, fui responsable", sentenció en marzo del año pasado.

Colo Colo se enfrentará el próximo sábado con Audax Italiano en el estadio Monumental (18:00 horas), con la necesidad de volver a las victorias para recuperar momentáneamente la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, que hoy comparten la UC, Universidad de Chle y Curicó Unido.