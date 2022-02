Colo Colo tuvo una amarga segunda fecha en el Campeonato Nacional 2022 tras igualar 1-1 ante Deportes La Serena en un partido que iniciaron ganando temprano pero no lograron cerrar a tiempo, y tras el pitazo final en el camarín albo se quejaron de varias situaciones, siendo una de ellas el arbitraje.

Esto porque recientemente fue Óscar Opazo quien señaló en conferencia de prensa que "el árbitro no influyó en el resultado final, pero en el trámite creo que dejó jugar mucho con pierna fuerte, muchas faltas que no cobró y que eran evidentes, y eso nos hizo irnos calentando un poquito". Lo que indingó a Patricio Yáñez.

El exjugador del Cacique, Universidad de Chile y la selección chilena usó los micrófonos de Deportes en Agricultura para responder con todo a esas declaraciones del lateral derecho del Cacique, y no se guardó nada para disparar de entrada que "yo no vi ese partido que dice Opazo".

"Estamos tan acostumbrados a jugar entre algodones, de andar con la almohada metida en la cabecita cuando te caes, simulando, exagerando, pero yo en ningún caso vi que el árbitro haya dejado pasar patadas. Dejó jugar, alguna vez que tengamos un roce, dejen de llorar jugadores”, disparó.

Tras eso, el destacado comunicador deportivo continuó con un análisis de las estadísticas del encuentro jugado en el estadio La Portada y señaló que "hubo 15 faltas de Serena y 13 de Colo Colo, pero yo no vi en ningún caso patadas descalificadoras ni nada".

Pero eso no fue todo, ya que el histórico Pato también le cargó gran parte de la culpa al entrenador Gustavo Quinteros, que en el útlimo tiempo se ha quejado de todas estas situaciones y apuntó que Opazo “no va a contradecir al técnico, si el técnico dice que el árbitro influyó y dejó jugar".

"Es un discurso, se puso el cassette nomás como dicen los argentinos, y no me parece. Esto parte de la cabeza del técnico, ya otra vez lloriqueando con que el árbitro dejó pegar, yo no vi ningún patadón que no haya cobrado el juez del compromiso”, concluyó notablemente molesto.

Ahora, Colo Colo se prepara para enfrentar la tercera fecha del Campeonato Nacional 2022, donde recibirá a Audax Italiano en el estadio Monumental este sábado 19 de febrero a contar de las 20:30 horas, y el objetivo principal será conseguir una victoria que les permita meterse en los primeros puestos.