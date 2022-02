Colo Colo es uno de los candidatos en el presente Campeonato Nacional, sin embargo, Óscar Opazo confesó que el plantel de Gustavo Quinteros mantiene los pies en la tierra y valora por igual a todos los contrincantes.

El Torta conversó con los medios este martes en rueda de prensa, donde analizó el empate 1-1 ante Deportes La Serena y reflexionó en torno al presente del Cacique y su nivel personal en el club.

"Dejar en claro que jamás miramos en menos a ningún rival, eso es lo primero. La Serena analizamos que tuvo un primer partido en el que no dejó una buena impresión, pero sabíamos que con nosotros no iba a ser similar, ellos habían aprendido de su primer partido y sabíamos que serían difícil y así lo fue", explicó.

Opazo detalló que "sacamos lecciones de este partido para que no vuelva a suceder, el resultado creemos pudo haber sido un triunfo por las ocasiones que nos generamos sin jugar del todo bien".

"Tratamos de buscar el triunfo en la cancha que sea, veníamos de partidos muy intensos y una preparación muy buena donde obtuvimos la Supercopa jugando muy bien, con Everton nos costó, pero tuvimos un triunfo que merecimos. En este partido hubo un traspié, pero no dramatizamos tanto, esto recién comienza y mantenemos un equilibrio", analizó.

En la misma línea el zaguero aclaró que "ni cuando le ganamos a Católica nos sentimos los mejores o campeones empezando antes el campeonato. Queríamos ganar, pero sabemos que hay que sacar lecciones para que no vuelva ocurrir y mantener el juego el mayor tiempo posible".

En torno al rendimiento individual, Óscar Opazo explicó que "me siento muy bien. Me pude recuperar bien de mi lesión, retomar el fútbol, ritmo de competencia que hoy me tiene jugando de titular por algo. Tuve buena preparación, pero tampoco me nublo, soy autocritico y en el segundo tiempo contra La Serena también fui responsable de que el juego de mi equipo por mi lado faltara".

"La autocrítica que hacemos a nivel grupal es fuerte y sabemos que estuvimos al debe para seguir sumando de a tres", complementó.

Por último, el Torta habló de las metas del elenco popular. "Los objetivos son los mismos que tenemos a nivel grupal, tratar de pelear todos los campeonatos que juegue Colo Colo, hace rato no ganamos el campeonato y el pasado sse nos escapó".

"En lo personal quiero seguir con mi buen rendimiento, dando seguridad arriba y en defensa, afianzarnos bien, creo que el equipo está muy compacto, tenemos dos o tres jugadores por puesto y hay un buen nivel de competencia. Estoy motivado, no quiero bajar el rendimiento y seguir siendo un aporte para el equipo", cerró.