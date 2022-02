Después de las dos primeras fechas del Campeonato Nacional, en Universidad de Chile todo es puro optimismo. Y es que tras un inicio de torneo con dos triunfos seguidos los hinchas se ilusionan con volver a ver a su equipo peleando por el título después de tres largos años sufriendo con el descenso.

Y así también lo siente el renovado plantel del Romántico Viajero, que bajo la dirección de Santiago Escobar se han ido afiatando en cancha y se motivan para luchar por estar en los primeros puestos. Así lo reconoció recientemente Ronnie Fernández, que estuvo presente en un evento de Adidas donde se lanzaron los zapatos Predator Edge.

El delantero azul, que ha sido una pieza fundamental para el alza de la U, indicó que “estamos para pelear todo, un equipo como la U te demanda salir a todas las canchas a ser protagonista e independiente de la forma, que no es la que queremos o la más linda, llevamos dos de dos y esperemos que el martes podamos estar hablando de un tres de tres".

Sobre el juego que plantea Sachi, reconoce que “vamos haciendo distintas cosas, siempre se habló de una flexibilidad del equipo, de que es importante ir leyendo lo que te ofrece el rival".

"Independiente de que la U debe ser un equipo protagonista, creo que los resultados nos han ayudado a ir mejorando, a darnos cuenta de que hay cosas que no están tan bien y que hay que mejorarlas pero siempre desde el ganar es más fácil, y vuelvo a insistir que la flexibilidad del equipo nos permite que tengamos distintas maneras de entender el fútbol", complementó.

Tras eso, reveló que en el Centro Deportivo Azul "seguimos trabajando en cosas que queremos plantear pero estamos en un proceso de adaptación, somos muchos los que no habíamos jugado nunca juntos y creo que desde el ganar es más fácil mejorar”.

Al ser consultado por su buen arranque con el Romántico Viajero, indicó que “uno siempre se espera lo mejor, yo desde que tomé la decisión de venir a Universidad de Chile uno espera que el año sea bueno, que el rendimiento personal sea bueno pero eso va de la mano de lo grupal".

Por eso mismo, reconoce que "es muy importante la entrega y el compromiso que hemos tenido como grupo, como institución y creo que eso nos está llevando a que las individualidades se vean y espero que de aquí a fin de año estemos todos muy bien catalogados y que la gente nos quiera a todos, ese es el fin del equipo".

Con respecto a la unión que hay en el camarín, fue consultado al respecto de su relación con Cristian Palacios, y confesó que es "muy buena. Con el Chorri nos llevamos muy bien, tenemos una camaradería la verdad que con todo el equipo, hay un muy buen grupo humano. Eso te permite mejorar mucho y el Chorri es un tremendo goleador que no lo vengo a descubrir yo y la verdad es que se te hace todo más fácil teniendo jugadores como él”.

Al momento de hablar de si le gusta o no jugar acompañado de otro 9, fue claro. “Me acomoda jugar con el Chorri, con Junior, con Pablo, con Lobos, con cualquiera de mis compañeros la verdad es que si están en Universidad de Chile es porque tienen las condiciones para estar en un equipo grande".

Y destaca que a eso "hay que saber sacarle el provecho, la verdad es que individualizar no me gusta porque somos un equipo, porque quien gana es la institución, no las personas, y creo que ese va a ser nuestro emblema de aquí al término de la temporada”.

La arenga viralizada y las ganas de jugar con público

Desde el debut de Universidad de Chile que Ronnie Fernández demostró que llegó a vestir la camiseta azul para devolver al equipo universitario a la alta competencia, y así lo dejó demostrado con la emotiva arenga que realizó a sus compañeros antes de estrenarse ante Unión La Calera y que fue ampliamente viralizada.

Y sobre eso también habló el ex Santiago Wanderers, quien apuntó que “por ahí el hecho de que haya sido público generó algo más, pero no es algo mío es algo que hace el Pipe (Seymour) y muchos jugadores".

Así, también reconoce que "es una costumbre dentro de un camarín que se hizo pública y lastimosamente salió mi cara expuesta pero es un sentir de todos, todos estamos con las mismas ganas y con la intención de ganar”.

Otro tema por el que fue consultado Fernández fue por los hinchas universitarios, quienes solo pudieron acompañarlos como visita en el duelo ante los Cementeros, y que no han podido hacerlo de manera masiva ya que se encuentran cumpliendo un castigo.

Para finalizar indicó que “todavía no podemos jugar a estadio lleno por el tema del coronavirus, que tenemos ese castigo y no hemos podido sentir ese cariño. Yo creo que no solo por mi parte, sino que hablo por muchos cuando digo que desean estar en esta institución y poder sentir el cariño y el aliento de la gente, y esperemos que quede poquito".

"Me enteré que hay una fecha menos así que queda menos para poder tener ese reencuentro y esperemos hasta ese momento seguir ganando todo”, concluyó.