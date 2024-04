Aries (marzo 21-abril 20)

Vuelves a un lugar, quizá mentalmente, en el que estuviste muy a gusto o fuiste feliz y ese recuerdo es muy agradable.

Tauro (abril 21-mayo 20)

No está bien que te alegres de algo que no es del todo positivo que le sucede a una persona que te cae mal.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Querrás estar en otro lugar, pero de momento no puedes moverte de donde estás, así que saca el mejor partido a esa situación.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Apartarás de ti cualquier clase de pereza y te gustará estar con actividad, sea la que sea. Si está relacionada con la creatividad o la música, lo vas a pasar muy bien.

Leo (julio 23-agosto 22)

No dejes que un amigo o una amiga te transmita una sensación negativa que no es tuya propia al hablarte mal de otra persona.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Si estás pensando en darte un capricho, quizá en las rebajas, puedes hacerlo aunque con ciertas precauciones, ya que no te conviene dejar la cuenta corriente vacía.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Disfrutas de la compañía de alguien divertido y que ve todo con mucho espíritu positivo y es una actitud que también puede estar dentro de ti si te lo propones.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Esta semana tu objetivo es buscar un lugar seguro, afectivamente, como la familia o tu pareja, para dejarte caer y procurar no pensar en nada que tenga que ver con problemas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Vas a abrir tu mente a nuevos conceptos que alguien ahora te puede explicar o enseñar y eso te va a servir, incluso, para cambiar o buscar una nueva ocupación.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No pienses en lo que has perdido sino en lo que puedes hacer para recuperarlo. Aceptar los vaivenes de la vida es algo positivo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No pierdas hoy el tiempo en explicaciones con alguien que no quiere comprender o que tiene su mente cerrada a cualquier concepto que no sea el suyo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Ya te preparas para una semana que va a significar un desafío importante, porque tuviste unos días muy intensos, sigue luchando por lo que quieres.