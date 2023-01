Leandro Benegas será anunciado como nuevo fichaje del Cacique de cara al 2023 y el ex lateral izquierdo, que compartió camarín con él en Universidad de Chile, aprovechó su espacio en Radio ADN para referirse a su arribo a Macul. "Están trayendo al nueve titular de uno de los seis grandes de Argentina", destaca.

Colo Colo sigue trabajando en este mercado de fichajes para potenciar su plantel de cara al durísimo 2023 en el que tendrá que enfrentar importantes desafíos como el Campeonato Nacional, la Copa Libertadores y Copa Chile. Bajo ese contexto, Leandro Benegas debiese ser anunciado como nueva contratación en las próximas horas y Jean Beausejour ya le pone sus fichas.

El inminente arribo del delantero argentino nacionalizado chileno al Cacique desde Independiente de Avellaneda ha generado debate entre quienes aprueban su llegada y quienes no, pero el ex lateral izquierdo usó su espacio en Radio ADN para resaltar las grandes cualidades de su excompañero con las que de seguro le aportará al club albo.

"Siempre ha tenido como principal piso la actitud"

Así, el Bose, que compartió camarín con el Toro cuando ambos defendían la camiseta de Universidad de Chile hace ya varios años, habló en los micrófonos de Los Tenores y detalló que el goleador mendocino "siempre ha tenido como su principal piso la actitud, eso es un valor que hoy día mismo es algo fundamental, más en este tipo de clubes tan grandes".

Sin importar la controversia que se ha provocado en torno a la contratación, el bicampeón de América confía en las regulares campañas que ha tenido Benegas en sus últimas temporadas y advierte al Eterno Campeón que se están llevando a un titular de uno de los mejores elencos del otro lado de la cordillera.

"Después de su paso por la U siempre ha tenido un rendimiento regular, en Curicó tuvo una buena campaña, pero por lesión no pudo ratificarla. Colo Colo hoy mismo se está trayendo al nueve titular de Independiente, quienes usaron la opción de renovación, me parece que no es poco", complementó.

Para cerrar, Jean deja en claro que el rendimiento de Leandro en Colo Colo tendrá estricta relación con cuanto lo ayuden quienes lo rodean y puedan generarle ocasiones de gol, algo que sí tenía en Argentina y que ahora en Macul buscan para poder nutrirlo.

"Te traes a un nueve titular de uno de los seis grandes de Argentina y a partir de ahí vienen las evaluaciones. Va depender mucho si vamos a tener una mejor o peor versión de Benegas en la producción de Colo Colo. En Independiente él dependió mucho de la labor que hacía (Leandro) Fernández, veremos en Colo Colo quien puede ser ese jugador para Benegas”, concluyó.