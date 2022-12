Colo Colo cuenta los días para partir a realizar la pretemporada a Argentina con los fichajes de Fernando De Paul, Ramiro González, Erick Wiemberg y Matías Moya, a espera de Leandro Benegas. Sin embargo múltiples partidas del Cacique campeón este 2022 tienen en alerta al entrenador Gustavo Quinteros.

Óscar Opazo, Gabriel Suazo, Gabriel Costa y Matías Zaldivia lideran la migración alba, mientras el pueblo colocolino sigue esperando por altas y una contratación de peso de cara a la participación en Copa Libertadores.

En Radio ADN, el ex lateral izquierdo de Colo Colo, Universidad de Chile y la selección nacional, Jean Beausejour, manifestó que “en general ha sido un mercado no tan rápido como en otras temporadas, pero yo creo que recién se va a empezar a mover desde la próxima temporada. Tal como en Europa o los otros lados del mundo. Y con respecto a la conformación del plantel de Colo Colo, ¿qué es lo que me pasa a mí? No creo que haya algo malo en decir ‘¿saben qué? El presupuesto de nosotros este año es incluso más bajo que el del año pasado’. No hay nada malo en aquello, pero tienes que salir a aclararlo para bajar las expectativas”.

Bose agrega que “si tú dices que vas a competir de igual manera, pero tu discurso no tiene coherencia con la acción, ese es el tema. Dicen que quieren competir, llegar a octavos o cuartos de final de final de la Copa Libertadores, pero la realidad te dice otra cosa”.

“La realidad dice que Colo Colo no fue capaz de retener a sus dos laterales, ni a Gabriel Costa y no saliste a comprar en un buen momento del mercado. Entonces puedes decir con énfasis que quieres ser competitivo, pero la realidad dice otra cosa”, complementa el bicampeón de América con la Roja.

El hoy comentarista sentencia que “hay que transparentar el discurso y decir la verdad. Quizás te va a traer críticas en el momento, pero después es lo mejor, y es lo mismo para otros clubes. Una cosa es la ambición e ilusión, pero otra cosa es el presupuesto y realidad de Colo Colo”.