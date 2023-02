Iván Zamorano llegó a Chile con la metralleta cargada. Y el objetivo era la dirigencia de Colo Colo, luego de que en el actual mercado de pases hicieran muy mal las cosas, perdiendo a muchos jugadores del plantel del año pasado.

Bam Bam señaló que "a nivel deportivo, con el último campeonato, se ve que se hacen cosas bien, el técnico que tenemos da la posibilidad de ser equipo competitivo, que está en lo más alto, que intenta ganar. Pero en lo administrativo es extraño que nuestros chicos tengan que salir de la forma que lo hacen".

Detalló además que "salió Cruz, salió Arriagada. En su momento hubo problemas con Pizarro. La salida de Lucero también extraña mucho, el goleador del equipo se tiene que ir porque a lo mejor no hubo un acercamiento normal con él".

Tampoco está contento con el mercado de pases de los albos. "Buscando a última hora se cometen errores, del plan A pasas al B y luego al C. Estando en la tercera o cuarta fecha hay que traer jugadores, cuando eso se debe hacer al principio. Algo pasa en la administración de Colo Colo que no está bien, seguramente hay que pensar más en los chicos de nuestra cantera, que es la mejor junto a la de Católica y la U", confesó el ex delantero del Real Madrid.

Tampoco está convencido que Darío Lezcano, reemplazante de Juan Martín Lucero, sea una buena opción en para la delantera. "En México tuvo buenos momentos como otros no tan buenos, me parece un delantero que es más como alternativa. Colo Colo debiera tener un 9 de verdad. Si queremos pelear a nivel internacional, necesitas un 9 como el de Flamengo, River o Boca".

En ese aspecto, incluso piensa que Leandro Benegas es más centrodelantero. "Está por verse si alguno de los dos llenará el vacío que deja Lucero, que no debió partir porque estaba siendo un aporte importante. Para mí es más 9 Benegas que Lezcano. En México Lezcano se iba por las bandas o partía desde atrás. Pero el técnico lo tendrá más claro en la semana, en Colo Colo se necesita a los dos para ser campeón", finalizó Zamorano.