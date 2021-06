Harold Mayne-Nicolls admite "fracaso rotundo" tras su paso por Colo Colo y su intento de unir al directorio de Blanco y Negro

Harold Mayne-Nicholls, ex director de Blanco y Negro, realizó una importante autocrítica y una dura confesión a pocos meses de su salida de Colo Colo, asegurando que sus intentos por subsanar las divisiones dentro de la concesionaria terminaron siendo un fracaso total.

El arribo de Mayne-Nicholls a la dirigencia de ByN se dio en el marco de una jugada de Aníbal Mosa que buscaba darle algo de orden y experiencia al cargo, sin embargo, las cosas no resultaron como se esperaba y la salida de Harold se dio en medio del caos.

En diálogo con el programa Círculo Central, donde hblaó sin tapujos e incluso aclaró algunas situaciones que causaron revuelo, como la de enviar a los jugadores del plantel al seguro de cesantía en medio de la pandemia.

"No fui yo el de la idea, sí la apoyé", explicó.

Harold Mayne-Nicholls aprovechó el vuelo para negar categóricamente su responsabilidad en ofrecer un bono multimillonario por no descender. Y, de paso, también se desmarcó del caso de Matías Zaldivia, de cuya recuperación no quisieron hacerse cargo inicialmente.

En cuanto a Blanco y Negro en sí, Harold confesó que "había muchísimas divisiones, es poco agradable saber que en un directorio no podemos ponernos de acuerdo, ¡fracase rotundamente! Se acentuaron divisiones absurdas".

El ex dirigente también habló de Esteban Paredes, asegurando que "uno lleva un plan de negociación, Esteban Paredes no logró entrar nunca, él quería otro plan y buscó por otras partes y no pudo".

"Me parece muy normal que (Paredes) como capitán haya querido hablar con el presidente Aníbal Mosa. No tengo mala relación con (Esteban) Paredes", recalcó.

Por último, Harold habló de Marcelo Espina, asegurando que "nunca tuve ningún inconveniente con Marcelo, no lo veo desde que se fue de Colo Colo. Estuve en su casa cinco días antes de eso y le dije ya tranquilo que se yo".