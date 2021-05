Leyenda: Esteban Paredes quedó a sólo 13 anotaciones de ser el máximo goleador chileno de la historia

Este martes Esteban Paredes marcó un doblete en la goleada de Coquimbo Unido por 7-1 sobre Deportes Santa Cruz por sexta fecha de la Primera B.

El ídolo chileno acumula tres goles desde que arribó a Coquimbo, anotaciones que se suman a su cuenta histórica, donde ya registra la friolera de 363 conquistas en 683 partidos del fútbol profesional.

De esta forma, quedó a sólo 13 tantos de Osvaldo "Pata Bendita" Castro, quien es el máximo goleador chileno de la historia con 376 goles en 662 partidos.

Para aquel récord se consideran los goles en clubes profesionales y partidos en selecciones nacionales clase A.

En el desglose elaborado por el estadístico Luis Reyes, el Tanque tiene 241 goles en ligas de Primera División, 28 en copas domésticas, 24 en copas internacionales, 58 en ligas del ascenso y 12 en la selección chilena.

Paredes alcanzó el récord de goles en Primera jugando por Colo Colo (Agencia Uno)

"Me siento con muchas ganas de seguir mostrando, seguir demostrando que todavía me queda fútbol y creo que lo he hecho de buena forma, de buena manera, así que seguir mejorando para cumplir el objetivo de subir a Primera", dijo recientemente Esteban Paredes, quien en agosto cumplirá 41 años.

"A mis 40 años siempre van a haber dolores y el jugador siempre debe estar dispuesto a entrenar y jugar con dolor. Es parte de mi vida, de la vida de muchos futbolistas, así que estoy tranquilo, con muchas ganas de seguir entrenando y jugando, y entregándoles alegrías a la gente de Coquimbo que hoy es mi equipo", añadió.

Recordar que Esteban Paredes ya ostenta el récord de goles en la Primera División del fútbol chileno con 219, cuatro más que Francisco "Chamaco" Valdés, quien estaba en la cima del ranking desde 1982.