Esteban Pavez explica su frustrado regreso a Colo Colo y trata de mentiroso a Aníbal Mosa: "Nunca fue así"

Colo Colo tuvo una temporada 2020 para el olvido, estuvo a un paso de irse a la B, y cuando estaba mal se presentó la opción del retorno del volante Esteban Pavez, quien estaba jugando en Medio Oriente y fue solicitado por Gustavo Quinteros.

La dirigencia de Blanco y Negro, por entonces encabezada por Aníbal Mosa dijo que el retorno del mediocampista se cayó debido a que prefirió ir a jugar a México, donde firmó por Xolos, situación que aclara el propio jugador en diálogo con Semillero Albo de Dale Albo.

"Tuve la posibilidad (de volver), pero es un tema que me pone un poco mal. Salieron diciendo que estaba listo y que acepté al final venir a México, pero no fue así. No me gusta hablar con los diarios ni con nada, me llaman mucho, pero soy reacio a eso. Ahora hablo porque estoy tranquilo, vi la entrevista con Baeza y fue bastante buena, es de mis mejores amigos. Por eso estoy aquí conversando un poco", dijo en primera instancia.

"Me dejaron bastante mal, me llegaron millones de insultos, que está bien, es parte de esto, y hasta me gusta que me insulten, pero hay cosas que a lo mejor debí hablar en su momento. Yo estaba listo en México cuando me llamaron de Colo Colo, yo desde Dubai quise irme a Xolos y no fue un tema económico, porque si fuera por lo económico me quedaba en Dubai", agregó.

Pavez jugando en México - AgenciaUno

Luego, Esteban Pavez fue muy franco y directo, apuntando al todavía director de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, señalando que el comerciante sirio faltó a la verdad al decir que eligió a México por sobre el Cacique.

"Pablo (Guede) me quería y yo quería volver a sentir la pasión que es entrenar con él, que es de los mejores técnicos que he tenido. En Dubai perdí un poco de esa pasión, alrededor todo era más relajado y eso me tenía mal. Llamé a mi representante porque me quería ir a Xolos porque estaba Pablo y que lo llame. Él me dice altiro que me quiere y me mandan el contrato a Dubai. Cinco días después me llamó Colo Colo, pero ya tenía todo arreglado con la gente en México. Después dijo Aníbal que estaba listo y preferí irme a otro lado, pero nunca fue así, son cosas que la gente no sabe y con el tiempo no hay problema de decir", remató.