Gustavo Quinteros y el 18 de Colo Colo: "¿Van a tener derecho a una empanada los jugadores? Sí, pero no sé si terremoto"

Colo Colo visita este miércoles a Cobresal y, tras eso, se prepara para una larga pausa. Por las Fiestas Patrias y la eliminación de Copa Chile, los albos tendrán un poco más de dos semanas sin partidos oficiales y volverán a ver acción recién el 2 de octubre.

Entre eso, los jugadores y cuerpo técnico disfrutarán un pequeño descanso dieciochero. Gustavo Quinteros afirmó que el plantel tendrá tres días de relajo (sábado, domingo y lunes) por las celebraciones del 18 de septiembre y también aprovechó de detallar cuáles serán sus propios festejos.

"Voy a ver a mi familia un par de días. Buenos Aires queda cerca. En los últimos tiempos fue complicado viajar, no podían venir seres queridos y parte de mi familia está trabajando o estudiando allá, como mis hijos, y no pueden venir", manifestó en diálogo con Mega Deportes.

"Como son Fiestas Patrias, es más fácil que me mueva yo teniendo un par de días de vacaciones para visitarlos. Después de eso, ellos tienen un feriado y van a estar acá, estoy contentísimo de vernos más seguido", continuó.

"Eso fue parte de por qué vine a Colo Colo, estamos muy cerquita. El año pasado lo pasamos acá, no se podía viajar, y fue muy lindo también. Me gusta mucho, ya lo he vivido en Chile, admiro esa pasión del chileno en las Fiestas Patrias", valoró.

"¿Van a tener derecho a una empanada los jugadores? Sí. No sé si terremoto, el Vicho Pizarro no creo", comentó entre risas. "Pero es admirable cómo lo viven. Y tenemos espacio porque se juega el 2 de octubre. Ellos saben que se trabaja duro así que esos días van a seguir haciendo algo, más allá del festejo", cerró.