Colo Colo venció a Inter de Porto Alegre por 2-0 en un estadio Monumental con poco público, pues solamente llegaron 10 mil personas. Y no es porque el hincha no quiera llenar el estadio, no sea fiel ni esté desinteresado en el equipo, sino que la autoridad sanitaria dispuso esa restricción según los planes establecidos por la pandemia del coronavirus.

Esto tiene molesto a Gustavo Quinteros, que con tantos años de circo entiende que estos partidos internacionales son para jugarlos con el estadio lleno, por lo que hizo saber su opinión al respecto.

"Me parece muy mal, no hay un criterio claro, no entiendo por qué en un estadio tan grande dejan 10 mil personas", comenzó señalando el entrenador del Cacique en conferencia de prensa, pues no entender la determinación.

"Hay recitales donde la gente está más pegada, hay estadios más chicos con la misma cantidad de personas. Debería haber un criterio distinto", alzó la voz Quinteros, asegurando que si bien "no soy quién, nos están perjudicando, al club, a un equipo de fútbol, debería haber más gente".

Luego comentó que "ojalá puedan cambiar la decisión y se pueda hacer algo con un criterio distinto para jugar con más gente. El estadio así lo permite. Espero que los encargados puedan cambiar esa medida que está perjudicando a un club, en este caso".

Colo Colo jugará de local nuevamente en diez días más, cuando reciba a La Serena en el reducto de Macul. Para ese encuentro, los albos estudian hacer las gestiones para que pueda aumentar la cantidad de gente que asista al Monumental.