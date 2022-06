Un viejo anhelo de hinchas y dirigentes de Colo Colo es la remodelación del estadio Monumental, que con el paso de los años se está quedando muy anticuado en relación a los estándares que se viven en el fútbol moderno. Por lo mismo Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, se refirió a este asunto.

"Me corresponde comenzar a pensar ya y tirar líneas para el centenario de Colo Colo. Es un sueño mío tratar de hacer algo para la remodelación. No es solo un deseo, sino una necesidad poner al día el estadio", manifestó en entrevista a La Tercera.

De hecho asegura que "he pensado algunas ideas, he tenido algunas reuniones para entender la problemática. No ayuda la situación económica actual en el mundo, pero en los próximos meses queremos profundizar este tema y ver si podemos hacer algo".

Consultado sobre si pueden reconstruir el recinto en menos de tres años, manifestó el mandamás de Colo Colo que eso "depende de las metas que uno se ponga. No hay que pensar en un estadio completamente nuevo, sino que lo que uno puede hacer es remodelarlo".

En ese aspecto Stöhwing apunta a "fortalecer ciertas debilidades, hacerlo más amigable. Eso se podría abordar en ese plazo, siempre que se den todas las coyunturas favorables. Nuestro estadio está bien en lo fundamental, pero necesita muchos arreglos para hacer mejor la experiencia de la gente".

Luego tocó el tema de lo difícil que es trabajar en el tema con tanto cambio en la cúpula de Blanco y Negro, como lo planteó en su momento el ex presidente Edmundo Valladares. "Es una apreciación legítima. Efectivamente, la estabilidad da muchas más posibilidades de que se hagan cosas de mediano y largo plazo", comentó.

Finalmente se refirió a que "los sponsors o los entes que pueden ayudar en un proyecto de esa envergadura se fijan mucho en la estabilidad y me lo preguntan mucho. Así que es una opinión muy válida".

El otro problema que hay al respecto es que la concesión de Blanco y Negro para administrar el club termina el 2035, por lo que hacer una fuerte inversión muchos directores no lo ven viable en caso de no continuar al mando de la institución.