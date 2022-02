Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, asegura que las imprecisiones de los jugadores están siendo un factor clave para no conseguir buenos resultados, ya que les va mermando la confianza. Además, cuenta que se cambiará el pateador de penales para el partido contra Universidad de Chile.

Una dolorosa derrota sufrió Colo Colo en el estadio CAP de Talcahuano, luego de que Huachipato venciera por 1-0. Una caída que dejó a Gustavo Quinteros muy urgido, debido a que el próximo duelo es contra Universidad de Chile en el Monumental.

Por lo mismo señaló que "no me preocupan los rivales, me preocupa el juego del equipo. Fue flojo el segundo tiempo, perdimos pelotas fáciles. El primer tiempo fue más protagonista y jugamos en campo rival", comenzó analizando.

El problema es que los albos pueden perder una racha de más de 20 años sin perder en el Monumental ante su clásico rival, lo que el DT tiene claro. "Si seguimos jugando de esta manera, el próximo partido va a ser complicado. Debemos darles confianza a los jugadores, además de no necesitar que entren los chicos a revertir una situación adversa".

En la tabla el Cacique empieza a quedarse muy abajo. "No solamente Católica nos saca ventaja, todos los que ganan lo hacen. Hay que mejorar, fallamos un mano a mano que dimos un pase al lado, un penal, no tuvimos claridad ni precisión, pues llegamos un montón de veces por los costados", comentó el DT.

En eso hizo énfasis. "No tenemos claridad en las jugadas de ataque. Proponemos, vamos en busca del resultado, pero debemos buscar variantes. No alcanza, tenemos que mejorar, darles confianza a jugadores que están en un bajón futbolístico. Sufrimos cuando no tenemos dos o tres jugadores, se resiente el funcionamiento", dijo Quinteros.

Con el penal perdido ejemplifica lo que pasa en Colo Colo. "Es una cosa de confianza, pues si se fallan centros o pases, cuando te toca ejecutar un penal es importante tenerla. Se cambiará el que ejecuta", expresó.

De todas maneras dijo que "debemos seguir con la misma predisposición e idea de juego. Hay aspectos individuales y colectivas a mejorar, para convertir las situaciones claras y ser más eficaz cerca del área".

Tampoco quiere ver todo tan negro. "Se ganó merecidamente la Supercopa, pero con el correr del tiempo y los partidos hemos fallado en definiciones y bajamos el nivel individual y colectivo. Huachipato ganó bien, pero no podemos seguir fallando las situaciones claras para convertir. Pensar ahora en el clásico, debemos levantar nuestro nivel y recuperar a tres jugadores importantes que van a aportarle al equipo sus virtudes", cerró.