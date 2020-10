Gustavo Quinteros nota avances en Colo Colo pese a perder: “Lo único negativo fue el resultado”

Gustavo Quinteros manifestó tras el empate de Colo Colo ante Everton en Viña del Mar que le importa más “el juego que el resultado”. Y pese a perder con Deportes Iquique de local, sostuvo ese discurso, manifestando que desde las mejorías en lo futbolístico el equipo en algún momento debería comenzar a ganar.

“Lo único negativo fue el resultado y los errores en los goles, nada más. En todo el partido fuimos mejores que el rival. Jugamos de menos a más, empezamos desconcentrados en esos goles, mala toma de decisiones en el primer gol y en el segundo no marcamos en el área, otra vez. Después el equipo jugó como tenemos que empezar a jugar, cada vez mejor que los rivales, tratar de meterlos en su campo jugando al fútbol”, aseveró el entrenador albo.

“Fallamos muchos goles, en el primer tiempo uno de Suazo y otro de Costa, den el segundo tiempo dos centros de costado que no pudimos empujar, un travesaño, dos de Suazo. Esas es la manera, lo negativo hoy fue el resultado, pero en el juego estoy conforme y me voy tranquilo. A pesar de los errores al comienzo, el equipo jugó mejor después, pero no pudimos convertir”, profundizó.

Siguiendo en esa línea, el argentino-boliviano recalcó que “no tenemos que preocuparnos por el resultado, tenemos que preocuparnos por el juego. Debemos jugar mejor que los rivales. Hoy el resultado fue inmerecido, fallamos muchos goles, generamos situaciones, jugamos mejor pero tuvimos dos errores al comienzo que nos puso todo cuesta arriba y todo nos cuesta el doble. Muchas decisiones que no fueron adecuadas al comienzo, facilitamos al rival para que convirtiera. Un remate de 25 metros, nos ganan en el área y no marcamos. Son errores que estamos trabajando, pero lo más importante para mí es el fútbol que el equipo dio. Tengo que respaldarme en eso, en el juego, es la única manera de sacar esto adelante. Jugar mejor, convertir y mejorar los errores”.





Asimismo, recalcó que el estar peleando abajo les pega. “Influye negativamente el actual momento, condiciona en el nerviosismo. Son situaciones que en cualquier otro momento se convierten. La de Costa mano a mano, Suazo, centro de costado donde pasa la pelota delante de dos jugadores, un travesaño, centro al segundo palo donde no ganamos en el área. La única manera es seguir de menos a más, ahora físicamente el equipo terminó mucho mejor, terminó yéndolo a buscar aún con el resultado en contra. Lamentablemente, el resultado no llega y eso hay que cambiarlo. El rival aprovecha nuestros errores y no fallan y nosotros sí fallamos”, meditó.

Colo Colo volvió a perder, esta vez con Iquique. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, sentenció que “te juega en contra que sumen los rivales directos en el fondo. En estar más tranquilo, definir mejor, dar el último pase, tirar mejor el centro. Eso te hace complicado el tema, pero sostengo lo mismo: el problema mayor es que todavía los jugadores no están totalmente recuperados. Mouche estaba para 30 minutos y lo tuve que usar antes. A Morales le falta, tendría que estar mejor y lo tenemos que usar porque perdimos a Bolados. Entraron tres chicos Sub 20 del inicio, debemos mirar la recuperación, jugamos miércoles y sábado en la mañana teniendo ocho días o más. Tampoco entiendo esa planificación que no nos da la posibilidad de recuperarnos para poder correr los 90 minutos. Jugar dos partidos en menos de tres días es complicado”.