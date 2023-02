Tras la derrota ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, el técnico del Cacique sacó la voz para lamentar las fallas de sus dirigidos ante los pupilos de Nano Díaz. "El rival aprovechó los errores, no hizo mucho más, y nosotros no pudimos concretar las muchas situaciones que creamos", sufre Quinteros.

Colo Colo se llena de dudas. Los albos cayeron por 3-2 ante Coquimbo Unido en la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023 y sigue cediendo terreno en la lucha por el bicampeonato, por lo que Gustavo Quinteros se ve obligado a pegarle un fuerte tirón de orejas a sus dirigidos para empezar a retomar el camino.

El Cacique recibió a los Piratas en el Estadio Monumental y un brillante Javier Parraguez hizo sufrir a su ex equipo, y los de Macul sufrieron su segunda caída en lo que va de temporada. Por eso, aunque el técnico argentino-boliviano tiene claro en que estas son cosas que pasan también empieza a chicotear los caracoles para solucionar problemas.

"Cometimos errores muy tontos"

En la conferencia de prensa post partido, a Quinteros le consultaron por cuánto preocupa el rendimiento actual que tienen los jugadores del Eterno Campeón, y aunque tiene claro que hay que mejorar igual sufre los "errores tontos" de sus pupilos.

"No, esto es algo que puede suceder, ya lo dije anteriormente. Cuando todavía no tienes continuidad con los mismos jugadores, tienes que estar cambiando todo el tiempo, tienes que estar inventando posiciones porque te faltan uno o dos jugadores, y cometes errores muy infantiles, cometimos errores muy tontos", apuntó de entrada.

Tras eso, destaca que "el rival aprovechó los errores, no hizo mucho más, y nosotros no pudimos concretar las muchas situaciones que creamos, sobre todo en juego aéreo, que lamentablemente no pudimos concretar porque sino era un partido para más goles, nosotros no los pudimos hacer y ellos sí".

Sobre lo mismo, Quinteros detalla que en Coquimbo "hicieron los goles aprovechando que nos equivocamos muy tontamente, tuvimos otra vez muchos errrores que por ahí era posible que pueda volver a suceder con estos altibajos que tenemos, demasiados cambios y demás".

"Con respecto al año pasado tenemos un punto de diferencia nomás, así que no estamos tan mal, lo importante es que podamos mejorar, recuperar a todos los jugadores y empezar a jugar con un equipo sin tener que hacer demasiados cambios", complementó.

Entonces, Gustavo, ¿qué es lo que hay que mejorar ahora ya para que Colo Colo mejore? "Tener a todos los jugadores a disposición, para empezar a formar un equipo que no sufra tantos cambios por distintas circunstancias. Todavía no puede debutar uno de los refuerzos, entonces estamos en una situación donde hay que tener paciencia y trabajar mucho", apunta.

"Yo dije que más o menos, como el año pasado, como para la fecha 15 estaríamos al máximo nivel del equipo, pero sin perder las posibilidades a esa fecha de estar entre los primeros lugares, no dejar que nos saquen demasiada ventaja, seguir trabajando, recuperar a los jugadores que tenemos fuera que son muy importantes, y seguir dándole al equipo un funcionamiento para que sean capaces de vulnerar estas defensas tan cerradas, los equipos se defienden con mucha gente y a veces cuesta generar situaciones claras de gol, hoy tuvimos muchas de juego aéreo y no pudimos concretarla", cerró.