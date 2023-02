Colo Colo se prepara para recibir a Coquimbo Unido este domingo por la sexta fecha del Campeonato Nacional en el regreso de Gustavo Quinteros tras cumplir castigo. En el Cacique se cuenta la baja obligada de Maximiliano Falcón por la expulsión ante Everton, la prueba de César Fuentes como lateral y cambios de esquema.

“Se fue Óscar Opazo, un jugador de experiencia, y estoy buscando alternativas aparte de tener a Jeyson (Rojas), también Bruno (Gutiérrez) que lo puede hacer de lateral. Tener algún otro jugador con experiencia para que lo pueda hacer. En cualquier momento o partido puede jugar”, dijo Quinteros sobre Fuentes.

El DT agrega que “por lo mismo entrené con dos delanteros, a veces cambio el esquema para jugar con tres centrales. Vamos buscando variantes, estamos en un proceso de rearmado en buscar un equipo que pueda ser capaz de jugar muy bien como lo hizo Colo Colo el año pasado. Estamos en probar, ver jugadores y darle alternativas al equipo, características distintas. A veces necesitas más experiencia, o firmeza en la marca o mayor juego ofensivo en algunos sectores. César lo hizo y lo viene haciendo en algunos entrenamientos”.

“Los goles que nos han hecho no son responsabilidad de (Brayan) Cortés, sino de los altibajos que hemos tenido. Hemos reemplazado a tres de los cuatro titulares en defensa y eso algún partido lo puedes hacer bien y en otros mal. Es complicado cuando cambias jugadores en ataque en todos los partidos porque no se conocen, son jugadores nuevos. Y en defensa también”, complementó el DT.

Incluso, Quinteros sentencia que “hemos cometido errores, y horrores también en el partido contra O’Higgins. Fue el peor partido en defensa que he jugado en mi vida. Pero son situaciones que pueden pasar cuando tienes un equipo nuevo. Ahora hemos encontrado el camino, nos han generado pocas situaciones. Lamentablemente no estará Falcón, espero que no se resienta el funcionamiento”.

Cambio de esquema

Además de los nombres, Quinteros ha probado cambio de esquema. En el entrenamiento de ayer contra el Sifup, Colo Colo jugó tres tiempos de 30 minutos, partiendo con un 4-4-2 (muchos lo ven como un 4-2-4) en vez del 4-3-3.

En la primera parte el Cacique alineó con Brayan Cortés en el arco; César Fuentes, Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez y Vicente Pizarro; Marcos Bolados y Fabián Castillo en mediocampo; Leandro Benegas y Darío Lezcano en ataque”.

Después retomó el 4-3-3 con Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Darko Fiamengo, Daniel Gutiérrez y Pedro Navarro; Vicente Pizarro, Leonardo Gil y Carlos Palacios; Marco Rojas, Darío Lezcano y Agustín Bouzat. Y con Fernando de Paul; Bruno Gutiérrez, Alan Saldivia, Pedro Navarro y Felipe Yáñez; Leonardo Gil, Agustín Bouzat y Carlos Palacios; Alexander Oroz, Damián Pizarro y Jordhy Thompson.